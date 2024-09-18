Süper Lig takımlarının kadro değerindeki değişimler: Göztepe zirvede!
Süper Lig'de transfer sezonu kapanırken bazı kulüpler değerlerini artırdı bazıları ise düşüş yaşadı. Bu süreçte, Süper Lig ekiplerinin toplam harcaması 135 milyon euro'yu aştı. Peki, Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımları kimler? İşte detaylar...
2024-2025 sezonu Süper Lig'de transfer dönemi büyük bir hareketlilikle geçti. Transfer penceresi boyunca bazı kulüpler kadro değerlerini önemli ölçüde artırırken, bazıları ise oyuncu kayıpları veya diğer nedenlerle kadro değerlerinde düşüş yaşadı. Bu süreçte, Süper Lig ekiplerinin toplam harcaması 135 milyon euro'yu aştı.
Transfermarkt verilerine göre; transfer penceresi boyunca kadro değerini en fazla artıran kulüpler arasında özellikle 1. Lig'den Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerinin öne çıktığı görülüyor. Göztepe, yeni transferleri ile kadro değerini %120.5 oranında artırarak dikkat çekti.
Göztepe'nin bunu yaparken tek bir kuruş bonservis harcamadan yapması da dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Haziran 2024'te 16.10 milyon euro olan kadro değeri, transfer dönemi sonunda 35.50 milyon euro'ya ulaştı.
Bir diğer 1. Lig'den yükselen takım Eyüpspor da %118.2 oranında bir artışla kadro değerini 31.48 milyon Euro'ya çıkardı. Eyüpspor, bu dönemde transfer piyasasında oldukça aktif bir rol oynadı ayrıca onlar da Göztepe gibi bonservise para harcamadılar.
Bodrum FK da bu süreçte %105 oranında bir artış yakalayarak kadro değerini 20.50 milyon Euro'ya yükseltti.
Süper Lig'in devlerinden Galatasaray ise %58.9 oranında bir artışla transfer döneminde dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. 181.48 milyon Euro olan kadro değeri, 288.45 milyon Euro'ya çıktı. Bu artış, Galatasaray'ın hem kulüp tarihindeki hem de Süper Lig tarihindeki rekor kadro değerine ulaşmasını sağladı.
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen tek başına kadro değerine +100 milyon Euro'luk katkı yaptı. Ezeli rakibi Fenerbahçe de kadro değerini %20.4 oranında artırarak dikkat çeken kulüpler arasında yer aldı.
Fenerbahçe’nin transfer dönemi sonunda kadro değeri 231.35 milyon Euro'ya ulaştı.
Transfer döneminde her takım için süreç olumlu geçmedi. Özellikle Süper Lig'de bazı takımlar, çeşitli nedenlerle kadro değerlerinde düşüş yaşadı. Adana Demirspor, %46.2 oranında büyük bir kayıp yaşayarak kadro değerini 18.60 milyon euro'ya düşürdü.