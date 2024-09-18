Süper Lig takımlarının kadro değerindeki değişimler: Göztepe zirvede!

Bir diğer 1. Lig'den yükselen takım Eyüpspor da %118.2 oranında bir artışla kadro değerini 31.48 milyon Euro'ya çıkardı. Eyüpspor, bu dönemde transfer piyasasında oldukça aktif bir rol oynadı ayrıca onlar da Göztepe gibi bonservise para harcamadılar.