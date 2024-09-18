Gio'nun değişmezleri!

2024-25 sezonunda şu ana kadar 7 resmi maça çıkan Beşiktaş'ta 8 futbolcu tüm maçlara 11'de başladı.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva ve Ciro Immobile, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un değişmezleri oldu.

Son oynanan Trabzonspor maçında performansıyla beğeni toplayan Jonas Svensson ise istikrarıyla beğeni toplarken bu periyotta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yeni transfer Gabriel Paulista ise savunmada liderliği üstlenirken 1 gol ve 1 asist de üretti.

Beşiktaş'ın orta alanında iyi bir uyum yakalayan Al-Musrati-Gedson ikilisi ise Giovanni van Bronckhorst'un en güvendiği isimlerden... Gedson Fernandes orta alandaki mücadelesinin yanı sıra bu sezon skorer yönüyle de öne çıkıyor. Portekizli futbolcu, 7 maçta 5 gol ve 1 asist üreterek kariyer rekorunu egale etti.

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Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ise henüz skor bulamasa da çalışkanlığı ile göz doldurdu. Rashica 3 de asist yaptı.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafa Silva ve Immobile ise skor yükünü çeken isimler oldular.