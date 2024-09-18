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        Gio'nun değişmezleri!

        Bu sezon 7 resmi maça çıkan Beşiktaş'ta 8 futbolcu tüm maçlara 11'de başladı. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva ve Ciro Immobile, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un değişmezleri oldu. 7 maçta görev alan bir başka isim olan Masuaku ise bunların 6'sına 11'de başladı

        Giriş: 18.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:19
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        Gio'nun değişmezleri!
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        2024-25 sezonunda şu ana kadar 7 resmi maça çıkan Beşiktaş'ta 8 futbolcu tüm maçlara 11'de başladı.

        Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva ve Ciro Immobile, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un değişmezleri oldu.

        Mert Günok, 7 maçta kalesinde 7 gol görürken 3 maçta ise rakip forvetlere geçit vermedi.

        Son oynanan Trabzonspor maçında performansıyla beğeni toplayan Jonas Svensson ise istikrarıyla beğeni toplarken bu periyotta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yeni transfer Gabriel Paulista ise savunmada liderliği üstlenirken 1 gol ve 1 asist de üretti.

        Beşiktaş'ın orta alanında iyi bir uyum yakalayan Al-Musrati-Gedson ikilisi ise Giovanni van Bronckhorst'un en güvendiği isimlerden... Gedson Fernandes orta alandaki mücadelesinin yanı sıra bu sezon skorer yönüyle de öne çıkıyor. Portekizli futbolcu, 7 maçta 5 gol ve 1 asist üreterek kariyer rekorunu egale etti.

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        Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ise henüz skor bulamasa da çalışkanlığı ile göz doldurdu. Rashica 3 de asist yaptı.

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafa Silva ve Immobile ise skor yükünü çeken isimler oldular.

        Tüm maçlarda görev alan iki isimden Rafa Silva 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        Ciro Immobile ise 7 maçta 7 gol atarak kariyerindeki bu yeni başlangıçta kalitesini ortaya koydu.

        Beşiktaş'ta bu 8 futbolcu dışında Arthur Masuaku 7 maçta görev alırken 6 kez 11'de başlayıp 1 kez de sonradan oyuna girdi. Demokratik Kongolu futbolcu, 2 asist yaptı.

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