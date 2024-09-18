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        Haberler Gündem Güncel Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma | Son dakika haberleri

        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma

        Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen imam R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:27
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış halde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

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        Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile yenge Hediye Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

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        TELEFONUNDA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER OLDUĞU İDDİASI

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden biri olan ve 11 Eylül'de serbest bırakılan imam R.K. hakkında özellikle sosyal medyada telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi.

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        Bu iddialar üzerine R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili 2 müfettiş görevlendirerek inceleme başlattı. İmamın yıllık izinde olduğu öğrenildi.

        #narin güran
        #SORUŞTURMA
        #İMAM
        #cinayet
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