İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?

Neler biliniyor?

Hizbullah, saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu ve İsrail'in eyleminin yanıtsız kalmayacağını açıkladı. CNN, saldırının İsrail istihbarat servisi Mossad ile İsrail ordusu arasındaki ortak bir operasyon olduğunu öğrendi.



Lübnan hükümeti saldırıyı "İsrail'in saldırganlığı" kınadı. İsrail, patlamalar hakkında kamuoyuna açıklama yapmayı reddetti. İran da patlamaları "İsrail terörizmi" olarak adlandırdı.