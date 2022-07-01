Geleceğin diplomatları Gürsu’dan yetişiyor

Gürsu Belediyesi, Gürsulu gençlerin ülkelerini dünyada temsil etmelerine imkan sunarak geleceğin diplomatlarını yetiştiriyor.

Gürsu Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen “Eurodesk Gönüllü Akademisi” programı dolayısıyla eğitim verilen gençler, sunulan yurtdışı eğitim programlarında, Türkiye'yi temsil ederek, dünya gençliğiyle kültür alışverişinde bulunma imkanı elde ediyor.

“Gençlerimizin geleceğe umutla bakabilecekleri hayalleri olsun istiyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin gelişen dünya koşullarına uyum sağlamaları, dünya gençliğiyle yarışabilecek vizyona sahip olmaları ve kendi yol haritalarını belirlemeleri için durmadan çalışıyoruz. Onların hayallerinin eseri olacak geleceğin Türkiyesi’ni oluşturmaları için temellerini sağlam kılmaya çalışıyoruz. İkincisini düzenlediğimiz Eurodesk Gönüllü Akademisi’nin mezunlarını, şimdi de yurtdışına göndererek, dünya vizyonu kazanmalarını ve ülkemizi temsil etmelerini sağlıyoruz” dedi.

“Gençlerimizin gelişim heyecanları bizim en güçlü motivasyonumuz” diyen Başkan Işık, “Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunarak tüm dünya gençleri ile yarışabilmelerine imkan sağlamak maksadı ile 2019 yılında Belediyemiz bünyesinde Eurodesk Temas Noktası’nı kurduk ve Türkiye Ulusal Ajansı’na akredite olduk. Gençlerimizin birçok konuda eğitim almalarını ve ardından ücretsiz olarak yurt dışında eğitim faaliyetlerine katılarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmelerini sağlamak amacıyla, Eurodesk Gönüllü Akademi’mizde eğitim almalarına imkan sunuyoruz. Bu nedenle geçen yıl 69 gencimizi yurtdışına ücretsiz olarak gönderdik. Ayrıca yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiğimiz ortak projeler dolayısıyla, Gürsu Adrenalin Park’ımızda, gençlik kampları düzenleyerek, yetiştirdiğimiz gençler ile yabancı gönüllü gençlerin ortak faaliyetler geçekleştirmelerini sağladık. Bu noktada yurt içi ve yurt dışından birçok kurum ve kuruluşlar ile birlikte geliştirdiğimiz iş birliktelikleri sayesinde bu yıl içerisinde Türkiye Ulusal Ajansı’na, “European Solidarity Corps (ESC) Avrupa Dayanışma Programı (ADP) akreditasyonunu kazanarak kurumsallaşmamızı bir üst noktaya taşıdık. Bu yıl içerisinde yurt dışından gelecek olan gönüllü gençler de Gürsu Belediyesi’nde gençlik projelerinde çalışmaya başlayacak. Gençlerimiz yeter ki her anlamda daha iyiyi yakalamak için çabalasın bizler onların yolunu açmaya hazırız her zaman. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ufuklarını genişletmeleri, dünya çapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları konularında desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Akademi faaliyetleri dolayısıyla yurtdışından gelen gençler, Gürsu Adrenalin Park’ta düzenlenen gençlik kamp programlarıyla ağırlanmakta. Kültürel faaliyetlerin yoğun olarak düzenlendiği kamp ortamında gençler, Türk kültürünü tanımakta. Türk gençlerle yabancı uyruklu gençlerin kültür alışverişi yapma imkanı bulduğu kamplar sayesinde gençlerin ufukları genişlemekte ve dünya vizyonunda gelişimlerine katkı sağlanmakta.Üç aylık program şeklinde uygulanan Eurodesk Gönüllü Akademisi sonunda düzenlenen sınavla sertifika alma hakkı kazanan gençler, İngilizce Konuşma Kulübü’nde dil yeterliliklerini geliştirmenin yanında, Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’nca gerçekleştirilen faaliyetlerde bulunarak gelişimlerini sürdürmeye devam etme imkanı da buluyor.

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