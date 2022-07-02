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Bursa merkezli fuhuş operasyonunun 10 şüphelisi adliyede (2)

DHA

Bursa merkezli fuhuş operasyonunun 10 şüphelisi adliyede (2)


HEPSİ TUTUKLANDI
Bursa merkezli 2 ilde, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-07-02 00:42:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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