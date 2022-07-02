Bursa merkezli fuhuş operasyonunun 10 şüphelisi adliyede (2)

Asgari ücret ne kadar artacak?

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HEPSİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli 2 ilde, fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-07-02 00:42:58



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