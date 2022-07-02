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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özbek öğrenciler Bursa’da buluştu

İHA

Özbek öğrenciler Bursa’da buluştu

Türkiye’de çeşitli illerde üniversite okuyan 60 Özbek öğrenci “Kültür Başkenti” programı dolayısıyla Keles Kocayayla Piknik Alanı'nda bir araya geldi.
Türk Dünyası 2022 Kültür Başkenti organizasyonları dolayısıyla Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Özbekistan Fahri Konsolosluğu iş birliğinde Türkiye’nin çeşitli illerinde okuyan 60 üniversite öğrencisi Bursa’da 2 gün süreyle misafir edildi.
Hafta içi Bursa’ya gelen Özbek gençler ilk olarak kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdiler. Akşam saatlerinde ise Kesel Kocayayla’da kamp ateşi çevresinde bir araya gelerek unutulmaz anlara imza attılar.
Keles Kocayayla Piknik Alanın’nda TDYTB ‘nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu Katibi Şerzod Abdunazarov ile bölge sakinleri katıldı.
TDYTB Başkanı İrfan Tatlıoğlu etkinlik açılışında Özbek gençlerine “Ata yurdundan ana yurdumuza gelip bizlerle olduğunuz için teşekkür ederim. Her birinizin gözlerinden öpüyorum.”diyerek başladığı konuşmasını” Sizler gelecekte Türk dünyasının yöneticileri olacaksınız. Sizlerden isteğimiz köklerinizi unutmamanız ve bizim kurmak istediğimiz büyük Türk dünyasını gerçekten hayata geçirmeniz. Türk devletlerini, topluluklarını birleştirip büyük bir güç oluşturmanız .Bu gönül köprüsünü hiç bir zaman unutmayın"diye tamamladı.
Özbekistan’daki gençleri Türkiye ile buluşturmak için bu programı düzenlediklerini belirten Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan da yaptığı konuşmada; "Bizim gayemiz kaynaşması sağlamak. Türk dilinin de o ülkelerde yaygınlaşmasını sağlamak. Özbekistan’daki gençlere Türkçe konuşulması işin dersler verilecek. Kapımız her zaman Özbek kardeşlerimize açıktır" dedi.
Programa katılan TürkiyeÖzbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten de gençlere “Özbekçe” konuşarak sürpriz yaptı.Mesten Özbekçe” Özbek dili Türk Dili, farklı bir dil değil. Özbekistan Türk dünyasının tam kalbinde yer alıyor. Özbekistan Türk Dostluk Grubu Başkanı olarak oraya çok kez gidip geldim. Sizleri tanıdıkça gördüm ki çok büyük derya deniz. Türkler tekrar tarih sahnesine çıkıyor ve bunun merkezi Özbekistan topraklarıdır" diye konuştu.
Yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde kamp ateşi yakıldı
Programa katılanların selamlama konuşmalarının ardından, Özbek gençler ile yörenin gençleri iki ülkenin bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü yaptılar. Gecenin etkinlikleri Keles Sorgun Köy’ünün halk oyunu ekiplerinin oyunları,Özbek Pilavı yemeği ve kamp ateşi eşliğinde müzik dinletileri ile devam etti.

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