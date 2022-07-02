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Minik yüzücülerin sertifika heyecanı Osmangazili çocuklar yazı yüzerek geçiriyor

İHA

Minik yüzücülerin sertifika heyecanı Osmangazili çocuklar yazı yüzerek geçiriyor

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunun ikinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın elinden aldı.
Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fatih, Karaman, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında düzenlenen yaz spor okulları yüzme kursunun 2. dönemi sona erdi. 21 Haziran01 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yüzme kurslarının ikinci dönemine yaşları 7 ile 14 arasında değişen bin 1767 öğrenci kayıt yaptırdı. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ayrı program halinde düzenlenen ve her çocuğun uzman antrenörler tarafından eğitim aldığı yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda sertifika töreni düzenlendi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi olarak yaz kış demeden 7’den 70’e tüm vatandaşların spor yapmasına imkan sağlayan programlar düzenlediklerini ifade etti. Osmangazi Belediyesi olarak ilçeye birçok spor tesisi ile birlikte beş tane de havuz kazandırdıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Bu tesisler, vatandaşlarımızın. Kapılarımız spor yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza açık. Yaz ayları gelince çocuklarımızın tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak adına çeşitli branşlarda yaz spor okulları düzenliyoruz. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren beş havuzumuzda gerçekleştirdiğimiz yüzme kurslarımızın ikinci dönemini tamamladık. Kursun birinci dönemine bin 1108 öğrencimiz kayıt yaptırmıştı. İkinci dönemde ise bu sayı daha da arttı ve 1767 öğrencimiz yüzme kurslarına geldi. 7 Haziran’da başlattığımız yüzme kurslarımız, 2 Eylül tarihinde sona erecek. Ben bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Velilerimize de çocuklarını yaz spor okullarına göndererek tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Dündar, konuşmasının ardından AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte küçük yüzücülere sertifikalarını verdi.

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