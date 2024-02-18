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        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (6)

        VALİDEMİRTAŞ: TÜM İMKANLARLA SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demirtaş paylaşımında, "BATUHAN A isimli geminin arama kurtarma çalışmalarında, bugüne kadar su üstünden botlarımız, su altı görüntüleme ve sonar sistemlerimizle çalışmalar yapmış olup bugün itibariyla; Yanal Taramalı Sonar cihazımızın alan taraması ile şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmaları devam etmektedir. Kayıp mürettebatımız için devletimizin tüm imkanlarıyla sahada çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 18.02.2024 - 18:05
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        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (6)
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        VALİDEMİRTAŞ: TÜM İMKANLARLA SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demirtaş paylaşımında, “BATUHAN A isimli geminin arama kurtarma çalışmalarında, bugüne kadar su üstünden botlarımız, su altı görüntüleme ve sonar sistemlerimizle çalışmalar yapmış olup bugün itibariyla; Yanal Taramalı Sonar cihazımızın alan taraması ile şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmaları devam etmektedir. Kayıp mürettebatımız için devletimizin tüm imkanlarıyla sahada çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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