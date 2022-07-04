Akademisyenler Yörükleri anlattı

Osmangazi Belediyesi’nin Türk kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ve üç gün süren “Avrasya’da Göç Hareketleri: Orta Asya ve Anadolu’dan Balkanlara Yörükler” sempozyumu sona erdi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde başlayan “Avrasya’da Göç Hareketleri: Orta Asya ve Anadolu’dan Balkanlara Yörükler” sempozyumu ikinci gününde Alaattin Aköz, İlhami Durmuş, Mustafa Muhtar Kutlu ve Konuralp Ercilasun başkanlığında yönetildi. Sempozyumda akademisyenler; gün boyunca “Maddi Kültür Varlıklarına Göre Türklerin Batı Anadolu’ya Göçleri ve Yörük Kültürünün Kökenleri”, “Yörüklerin Yasam ve İnanç Kültürlerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları”, “Dış Göçün Yerleşik Yörük Köyüne Yansımaları: DenizliTavas İlçesi Aydoğdu Köyü Örneği” ile “Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerde At Kültürü” gibi konulara değindi.

Türk dünyasında bayram havasında gerçekleşen göç hazırlıklarının her detayının incelendiği sempozyumun kapanış oturumları ise Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşti. Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ve Prof. Dr. Levent Kayapınar’ın yönettiği programda katılımcılar; “Hikayesi Kozı KörpeşBayan Suluv Destanı’yla Doğan Yer Adları”, “XV. Yüzyıl Sonlarında İlbeyli Aşireti Vergi Mükelleflerinin Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, “Konargöçerlerde Halk Hekimliği: Sağaltmalar”, “Sarıkeçili Yörüklerinde Dokuma Kültürü” gibi konularda bilgilendirildi. Bunun yanı sıra sempozyum başkanları, üç gün süren sempozyumda bildiri sunan yerli ve yabancı toplam 40 akademisyene katılım sertifikası takdim etti.

Osmanlı Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Yörükler döneminde yaşanan gelişmelerin anlatıldığı sempozyuma ait bildiriler kitaplaştırılarak, hem öğrencilere hem de ilgi duyan herkese tarihi kaynak olarak sunulacak.

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