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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban ve kalp sağlığı

İHA

Kurban ve kalp sağlığı

Kalp hastalarının bayram keyfini bozmadan sağlıkla geçirmeleri için nelere yapılması gerekenleri aktaran Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, tuzlu ve yağlı kavurma ürünlerinden kalp hastası olanların uzak durması gerektiğini söyledi.
Kırmızı et, yağ, protein, B12, demir ve çeşitli mineraller gibi önemli yapı taşlarını içerdiğinden dengeli beslenme için gerekli olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, "İçerdiği protein hayvansal proteinlerin en değerlisidir ve bitkisel proteinlerde bulunmayan aminoasitleri de içerir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta aşırı miktarda yağlı et tüketiminden kaçınılmasıdır. Koroner kalp hastalığı olan kişilerin normal zamanlarda da kırmızı eti kontrollü tüketmeleri gerekmektedir. Ancak hastaların yeterince bilinçli davranmadığını söyleyebiliriz. Kurban bayramında lezzetli et türevleri en sabırlı insanları bile kontrolden çıkarmakta, adeta bir et açlığı yaşanmaktadır. Bu sebeple kurban bayramı kırmızı et tüketiminin en fazla olduğu dönemdir. Etin yağlı olanı daha lezzetli olsa da alınan yüksek miktarda yağlı et, kalp damar hastalığı, diyabet ve hipertansiyonu olanlarda sorun oluşturmaktadır. Bu hastaların kurban bayramında miktar olarak az ve özellikle yağsız etleri tercih etmeleri onların sağlığı açısından daha faydalı olacaktır. Kalp damar hastaları, tuzlu ve yağlı kavurma ürünlerinden uzak durmalıdır. Kalp hastaları ölçülü olmak kaydıyla kurban bayramında pişirilen etleri rahatlıkla tüketebilir" dedi.
Balon stent gibi girişim yapılmış veya bypasslı hastalar taburcu olduktan sonra çok yağlı ve çok yoğun olmamak kaydıyla et tüketebileceğini belirten Baran, "Kalp yetmezliği olan hastalar yine tuzlu olmamak kaydıyla kurban eti tüketebilir. Haşlama et tuzsuz tüketilmesi kaydıyla en zararsız olan kurban etidir. Tansiyon hastaları da tuzsuz olmak kaydıyla kurban etinden rahatlıkla yiyebilir Fazla miktarda kırmızı et, tuz ve iç yağın tüketilmesi yüksek tansiyon atakları, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetleri ve hastanelere başvuruları artıracaktır. En yağsız et bile yüzde 20 yağ içerir. Kurban bayramlarında, sakatat denilen, kurbanın karaciğer, dalak, böbrek ve bağırsakları yoğun kolesterol ve yağ içeriği sebebiyle kalp hastalarına yedirilmemelidir. Kavurma yenecekse az yağlı ve az tuzlu olmasına dikkat edilmelidir. Ateşe direk maruz kalmış, yanma derecesinde pişen ette kanser riski vardır. Bu sebeple eti pişirirken dikkat etmeliyiz" diye konuştu.
Et tüketirken yeşil sebzeler, taze salata gibi yiyecekleri beraberinde almak, antioksidan etki ile etin zararlarını azaltacağını ifade eden Baran, "Kalp hastalığı için zararlı olduğu kanıtlanmış hayvansal kaynaklı yağların tüketiminin azaltılması için etin yağsız kısımları seçilmeli, kuyruk yağı ve tereyağı kullanılarak yapılan kavurma yerine, ızgara veya haşlama şeklinde pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da taze kesilen etlerin hemen tüketilmemesidir. Taze kesilmiş etin sindirimi daha zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 12 gün bekletilmiş etin tüketilmesi önerilmektedir. Kalp, tansiyon ve diyabet hastalarının her dönem olduğu gibi Kurban Bayramı süresinde de ilaçlarını aksatmamaları, fiziksel egzersizlerine devam etmeleri gerekmektedir. Egzersizler çok yorucu olmamalı, yemekten önce yapılmalı, sıcak havada ve yemekten hemen sonra yapılmamalı, imkan varsa yüzme tercih edilmelidir. Özetle bayramın nimetlerinden yararlanmak kalp hastalarının da hakkıdır. Ancak bu hakkımızı ölçüsüz kullandığımızda gelecekteki bazı haklarımızdan vazgeçmemiz gerekebilir" şeklinde konuştu.

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