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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Kurban Bayramı’na hazır

İHA

Nilüfer Kurban Bayramı’na hazır

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların bayramda, kurbanlarını temiz bir ortamda ve sorunsuz bir şekilde kesebilmeleri için gereken önlemleri aldı. Belirlenen kesim yerlerinde vatandaşlar sağlık koşullarına uygun olarak kurbanlarını kestirebilecekler.
Nilüfer’de Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıklar tamamlandı. Nilüfer Kaymakamlığı Başkanlığı’nda kurulan Nilüfer Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı çerçevesinde, vatandaşların kurbanlarını sağlık koşullarına, çevre temizliğine ve dini hükümlere uygun bir şekilde kestirebilmeleri için Nilüfer Belediyesi’nin kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.
Nilüfer’de büyükbaş ve küçükbaş kurban satışı Alaaddinbey Hayvan Pazarı ve bir alışveriş merkezinde başladı. Alaaddinbey Hayvan Pazarı ve alışveriş merkezinde aynı zamanda bayramda kurban kesim hizmeti de verilecek.
Nilüfer Belediyesi ayrıca İhsaniye, Konak, Ataevler, Beşevler (Yumurtatepe), Esentepe, Cumhuriyet, Kültür, Altınşehir, Yüzüncüyıl , Çamlıca, Karaman, Fethiye, Görükle Göçmen Konutları, Üçevler ve Gazi mahallesi pazar yerleri ile, Hasanağa Toki kesim yeri, Görükle şantiyesi, Kayapa Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi araç otoparkı, Gölyazı Mahallesi’ndeki balık satış alanında vatandaşların kendi imkanları ile kesim yapmalarına olanak sağlayacak kesim alanları hazırlayacak.
Nilüfer Belediyesi duyurulan bu alanlar dışında sokak aralarında denetimsiz ve kontrolsüz kurban satışına ve kesimine izin vermeyecek. Alaaddinbey Hayvan Pazarı’nda bayramın 1. 2. ve 3. günleri, hazırlanan diğer kesim noktalarında ise bayramın 1. ve 2. günleri kesim hizmeti verilecek.
Belirlenen kesim yerleri dışında veya açık alanlarda kesim yapanlar veya hayvanlara eziyet ederek kesim yapanlar Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimiyle engellenecek ve gerekli cezai işlemler uygulanacak.
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kurban kesecek vatandaşların, kurbanlık hayvan alımında sevk raporu, veteriner sağlık raporu ve pasaportunun olmasına dikkat etmeleri ve özellikle kulak küpesi olan hayvanları tercih etmeleri uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, ayrıca hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalık risklerine karşı vatandaşların kurban sakatatlarını mahallelerde açılan kurban çukurlarına atmaları veya kendi açtıkları çukurlara gömerek üzerine kireç dökmeleri istenirken, bu sakatatları hayvanlara yedirmemeleri uyarısında bulunuldu. Kurban kesim hizmetleriyle ilgili olarak bilgi almak isteyen vatandaşlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 444 16 03 numaraları telefondan ve Alaaddinbey Hayvan Pazarı’na da 413 32 61 numaralı telefonlardan ulaşabilir.
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde görev başında olacak. Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşmak isteyen vatandaşlar 246 73 65 ve 444 16 03 numaralı telefonlardan nöbetçi zabıta ekiplerine ulaşabilecek.

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