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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik Zeytin Kooperatifinde ilk defa tek listeli seçim

İHA

İznik Zeytin Kooperatifinde ilk defa tek listeli seçim

İznik Zeytin Kooperatifi bugün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yeni yönetim kurulunu ve Marmarabirlik temsilcilerini seçti. İznik Zeytin Koopertifinde ilk defa tek liste ile bir seçim gerçekleşti. Kongrede 1214 ortak oy kullandı. Zeytin Kooperatifinin yeni başkanı ve görev dağılımı ise yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından belirlenecek.
İznik Zeytin Kooperatifinin olağanüstü genel kurulu kooperatife ait düğün salonunda gerçekleşti. Kongreye İznik belediye başkanı Kağan Mehmet Usta, Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, Ak Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, MHP ilçe Başkanı Hüseyin Çetin, BBP Başkanı Özkan Ebinç, Belediye Meclis Üyesi İlker Kara, Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa ve Yönetim kurulu üyeleri ile ortaklar katıldılar.
Kongrenin divan başkanlığına Ergün sürücü yaptı. Kooperatif başkanı Ali Bulut yaptığı açılış konuşmasında kendi isteği ile yeni yönetimde yer almayacağını belirterek; “Göreve geldiğimden günden beri doğru ve dürüst bir yöneticilik yapmaya çalıştım. Bunu da başardığıma inanıyorum. Arkadaşlar Türkiye'nin en büyük ihtiyacı dürüst işin ehli yöneticilere sahip olmasıdır. Ben sizlerden helallik istiyorum, benim hakkım varsa helal olsun. Uzun yıllardır yöneticilik yapıyorum artık insanlara iyilik ve Allah'a ibadet zamanı. Yeni yönetici arkadaşlarıma da üstün başarılar diliyorum" dedi.
Kongrede söz alan Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa “İznik ve Marmarabirlik adına önemli bir güne tanıklık ediyoruz. Bu durum Marmarabirlik'in geldiği noktayı gösteriyor aslında. İznik Kooperatifinde tek liste olması karşı rakip çıkmaması bizleri mutlu ve daha çok motive etmektedir. Bu durum üreticilerimizin Marmarabirlik politikalarından ve yönetim kurulundan ne kadar memnun olduğunun bir göstergesidir. Ben başta İznik Kooperatifi yönetim kurulu üyelerim olmak üzere, Marmarabirlik yönetim kuruluna ve her kademedeki müdürlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ürün alım kampanyasında 5560 bin ton ürün almayı hedefliyoruz. Tahmini alım bütçemiz ise yağlık dahil 950 milyon lira olacak. Ben buradan açık yüreklilikle şunu da belirtmek isterim; hiçbir üreticimiz karamsarlığa kapılmasın. Önümüzdeki sezon zeytin fiyatları 30 liraysa 30 lira, 35 liraysa 35 lira olacaktır. Üreticimiz asla mağdur edilmeyecektir. Göreve geldiğimiz günden bugüne hiç zarar etmedik, kurumu zarar ettirmedik, hep kar ettik. Bir kuruş kredi kullanmadık, karlılığı yatırıma dönüştürdük. Bir çok kooperatife yeni depolama tesisi yapıldı. Bugün Marmarabirlik ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde olan bir kurum halinde. Bu sene itibari ile de Marmarabirlik’in 1 milyar 250 milyon ciro hedefi vardır. Marmarabirlik artık çok büyüdü. İznik’te bir ilk olarak tek liste olarak seçim yapılıyor. Bunun sebebi ile yükümüz daha da ağırlaştı. Herkesi kucaklayacağız, bugüne kadar ayrımcılık hiç yapmadık, ayrıştırıcı olmayacağız, birleştirici olacağız. Her zaman üreticimizin yanında olacağız, asla şımarmayacağız, sizin hizmetkarınız olacağız” dedi.
Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: "İbrahim Çayır, Ali Zekeriye Uğur, Şakir Yıldız, Yakup Sevinç, Hüseyin Mersin ve Fikret Ölçer"
Başkan Hidamet Asa kongrede yeni yönetim kurulunda yer almayacak olan Ali Bulut, Hazer Göllü ve Serkan Acar’a plaket vererek yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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