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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dündar’dan esnafa e-ticaret desteği

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eticaret satışı için çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Bizler, www.emeginkalbi.com isimli eticaret sitesi kurduk. Her türlü altyapısı hazır. Ticari bir kaygı taşımadan oluşturduğumuz bu platformu, sizlerle birlikte daha etkin hale getirebiliriz" dedi

Dündar’dan esnafa e-ticaret desteği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eticaret satışı için çalışma yaptıklarını söyleyerek, “Bizler, www.emeginkalbi.com isimli eticaret sitesi kurduk. Her türlü altyapısı hazır. Ticari bir kaygı taşımadan oluşturduğumuz bu platformu, sizlerle birlikte daha etkin hale getirebiliriz” dedi
Kurban Bayramı öncesinde Bursa Esnaf Sarayı’nda BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve oda başkanları ile bir araya gelen Osmangazi Başkanı Mustafa Dündar, BESOB başkanlığına seçilmesinden dolayı Bilgit’i tebrik etti. Başkan Dündar, “Sizler, gerek esnaf, gerek yönetici olarak yıllardır bu işlerin içindeydiniz. O nedenle, esnaf arkadaşların sorunlarına hâkimsiniz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, esnafımızın sorunlarının çözümü için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Özellikle bayramlarda, esnafın seyyar satıcılar konusunda sıkıntı yaşamaması için çok ciddi çalışma yürüttüklerini söyleyen Dündar, “Tabi bu zorlu süreçte esnaf arkadaşlarımız da bizlere yardımcı oluyor. Bizler, esnafımızın alın terinin heba olmaması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte de daha iyisini nasıl yaparız, birlikte çalışıp sağlam bir zemine oturtacağız” dedi.
BESOB başkanlığına seçilen Fahrettin Bilgit, seçimin ardından merkez ilçeler arasında kendilerine ziyarete gelen ilk belediye başkanının Mustafa Dündar olduğunu ifade ederek, Başkan Dündar’a ve beraberindekilere teşekkürlerini sundu. Seçim sürecinin ardından esnafın sıkıntılarının çözümüne odaklandıklarını ifade eden BESOB Başkanı Bilgit; “Esnaf arkadaşlarımızın sorunları bitmiyor. Her yeni güne yeni bir sorunla başlıyoruz; diyebilirim. Bizler de bunların çözümü için gayret ediyoruz. Bu süreçte sizlerin vermiş olduğu desteğin de altını çizmek istiyorum. Her zaman, esnaf ve vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların en kısa sürede çözülmesi için çok büyük gayret gösteriyorsunuz. Bunun için de sizlere, tüm esnaf arkadaşlarımız adına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasında, teknolojik gelişmeler nedeniyle özellikle küçük esnafın yaşadığı bir takım sıkıntılar olduğunu ifade eden Bilgit, “Pandemi süreci ticaret anlayışını değiştirdi, süreci 2030 yıl öne çekti diyebilirim. Eticaret konusunda çalışma yaparak, esnafımızı rahatlatmak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte de, sizleri sıkıntılarımızın, ortak akılla çözümü noktasında arayıp desteklerinizi isteemeyi sürdüreceğiz. Bu konuda size olan inancımız tam” diye konuştu.
BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit’in, eticaret sitesi kurması konusundaki düşünceleriyle ilgili, kendilerinin daha önce yapmış oldukları güzel bir çalışma olduğunu belirten Başkan Dündar, “Başkanımızın da dediği gibi insanlar alışverişlerini internet ortamından yapmaya başladı. Sizlerin, internet üzerinden satışla ilgili bir düşünceniz olduğunu öğrendim. Aslında bizlerin bu konuda güzel bir çalışması oldu. Bursa Esnaf ve Sanatkârı Odası BESOB, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği işbirliği ile www.emeginkalbi.com isimli site kurduk. Ticari bir kaygı taşımadan oluşturduğumuz bu platformla ilgili gerekli tüm altyapı çalışmalarını da tamamladık. Ancak esnaf ve vatandaşlarımız bu konuya yeterli ilgiyi göstermedi. İsterseniz, bu platformu daha etkin hale getirmek için birlikte çalışabiliriz. Bahsettiğiniz internetten satışla ilgili düşüncenize, altyapısı hazır olan bu platformla destek verebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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