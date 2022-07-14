İnegöl’de cadde ve sokaklar temizleniyor

Kurban Bayramı’nda yoğun mesai içerisinde olan İnegöl Belediyesi, ortak yaşam alanlarında kurban kesimi sonrası mikrobik ortam oluşmaması için ilçedeki cadde ve sokakları tazyikli ve köpüklü suyla yıkayarak şehrin genelini temizledi.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı sonrası İnegöl’deki Cadde ve sokakları tazyikli suyla temizledi. Ekipler, hem merkez hem de kırsal mahallerde cadde ve sokaklar başta olmak üzere, parklar, meydanlar, pazar alanlarındaki rögarların ve piknik alanlarının temizliğini gece ve gündüz yaparak şehre rahat nefes aldırmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hem cadde ve sokaklarda temizlik mesaisini sürdürürken hem de çöp ve geri dönüşüm atıklarını gününde toplamaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bayram tatili boyunca çöp toplama işlemlerinin devam ettiğini belirterek mahallelerde çöp toplama günlerine riayet edilmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Tatil sürecinde aileleriyle piknik yapan vatandaşlara ‘’bu alanlar hepimizin’’ diyerek seslenen İnegöl Belediyesi, piknik sonrası çöplerin gelişigüzel atılmaması konusunda uyarı yaptı. Ekipler, piknik alanlarının da temizliğini yaparak İnegöllü vatandaşlara temiz bir ortam sağlamış oldu.

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