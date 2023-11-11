Bursa'da lodosun devirdiği ağaç, otomobilin üzerine düştü (2)
LODOSGEMLİK'TEDE ETKİLİ OLDU
Bursa'da günlük yaşamı olumsuz etkileyen lodos, Gemlik'te de etkisini gösterdi. Lodos nedeniyle bir okulun çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana gelirken, bazı dükkanların da tenteleri uçtu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.