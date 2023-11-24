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        Bursa'da öğrenciler geri dönüştürebilir atıklardan sanat eserleri yaptı

        Bursa'da, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından toplanan geri kazanılabilir atıklar, liseli öğrenciler tarafından sanat eserine dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:05
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        Bursa'da öğrenciler geri dönüştürebilir atıklardan sanat eserleri yaptı
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        Bursa'da, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından toplanan geri kazanılabilir atıklar, liseli öğrenciler tarafından sanat eserine dönüştürüldü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "18-26 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası" kapsamında Osmangazi Belediyesi ve Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesince ambalaj atıklarından hazırlanan eserlerle sergi açıldı.

        Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü merkezlerinde toplanan geri dönüştürülebilir atıklar, lise öğrencileri tarafından masa, sandalye, duvar süslemeleri, kitaplık ve Osmanlı padişahlarının portrelerine dönüştürüldü.

        Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki "Atıktan Sanata" isimli serginin açılışında konuşan Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, Bursalıları öğrencilerin ambalaj atıklarından yaptıkları eserleri görmeye davet etti.

        Serginin açılışına, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zeki Yaslaş, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

        Osmangazi Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde 2009-2023 yıllarında 110 bin 446 ton ambalaj atığı, 90 ton atık pil, 884 ton bitkisel atık yağ, 157 ton e-atık, 6 bin 242 kilogram atık floresan lamba, 1337 kilogram atık ilaç, 13 bin 500 ton ömrünü tamamlamış lastikler ve 2 bin 416 ton atık giysi toplandı. Bu sayede 1 milyon 72 bin ağacın kesilmesi, 884 milyon metreküp suyun kirlenmesi, 6 bin 480 dönüm tarım arazisinin kirlenmesi ve 157 ton elektronik atıkla tehlikeli atıkların doğaya karışması önlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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