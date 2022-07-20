Tarımda kemirgen tehdidine karşı dijital kemirgen istasyonu

ULUTEK Teknopark firması Codebefore, geliştirdiği teknoloji sayesinde tarımda oluşan kemirgen hasarını önleyerek önemli bir maddi kaybı engellemeyi başardı.

Profesyonel yazılım geliştiricisi olarak 2012 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Codebefore firması Sahibi Seyfettin Çam, 2021 yılında BİGG çerçevesinde kurduğu Codebefore StartUp firmasıyla yazılım ve elektronik alanında ArGe çalışmaları yürüttüklerini, web ve mobil başta olmak üzere tüm platformlarda hizmet verdiklerini söyledi.

Codebefore olarak hem son kullanıcılar hem de endüstriyel alandaki gıda ve ilaçlama gibi firmalar için dijital çözümler ürettiklerini belirten Seyfettin Çam, “Çok yeni bir firma olmamıza rağmen projelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalarla son kullanıcılara özel, kemirgen tehditlerini etkili bir şekilde izleyerek, yönetme ve kontrol etmeye yardımcı olmak için ‘IOT’ ve ‘bulut bilişim’ gibi yeni teknolojiler kullanıyoruz. Artan kemirgen hasarlarını minimize eden ve 7/24 takip ve kontrol edilebilen, çevreye ve hayvanlara zarar vermeyen, elektronik, yazılım ve mekanik kısmı tamamen firmamıza ait olan dijital kemirgen istasyonu sayesinde ürün kaybını ve maddi hasarları engellemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

TİMTEB Girişim Evi StartUp programına da kabul edildiklerini belirten Çam, daha önce ULUTEK Teknopark’ta çalışmalarını sürdüren firmalarda görev aldığını belirterek, ULUTEK’in iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış ofis imkânlarının yanında bazı vergi muafiyetlerinin büyük kolaylık sağladığına da dikkati çekti.

Yazılım çalışmaları dışında elektronik haberleşme ve proje danışmanlığı hizmeti de verdiklerini belirten Çam, “Codebefore olarak ülkemiz sanayisinin yüksek teknoloji üretiminde uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını sağlayacak akıllı üretim sistemlerini üretmeyi amaçlıyoruz. Yazılım ve elektronik pazarını büyütmek, ihracatı ve sektörün istihdamını arttırmak, kritik ve öncü teknolojilerde nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi yetkinlik kazanılmasını sağlayacak hedef odaklı ArGe çalışmalarının artırılması temel hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

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