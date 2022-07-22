Hafif ticari araç kanala yuvarlandı: 1'i çocuk 5 yaralı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa-Ankara kara yolu Eskikaracakaya Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Bekir Benli'nin (48) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 BEN 65 plakalı hafif ticari aracı, yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Araçtaki yolculardan Zahide Benli ( 47), Şaziye Efe (62), Yahya Pıçakçı (18) ve Şerife Pıçakçı (43) ile Alparslan P. (6) yaralandı. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

2022-07-22 11:42:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.