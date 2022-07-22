Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2)



16 SUÇ KAYDI VAR

Bursa´da aralarında husumet olan muhtar Ruhan Görgün´ü tabancayla vurup kaçan, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Volkan Sağlıca´nın (42) 16 suç kaydının olduğu belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, iki bacağına toplam 6 kurşun isabet eden muhtar Ruhan Görgün´ün Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-07-22 16:50:09



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