Bursaspor şut çalıştı

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda şut çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarınabu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, hedefe yönelik pas oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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