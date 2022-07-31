Sahibinin boğulduğunu zanneden köpek suya atladı; o anlar kamerada



Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcak havadan bunalan gençler, soluğu sulama kanalında aldı. Gençlerden birinin köpeği Pusu da sahibinin boğulduğunu zannederek suya atladı. O anlar anbean görüntülendi.

İlçede son bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 32 derece olduğu Mustafakemalpaşa´da, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan gençler ise Fevzidede Mahallesi´nde tarlalar için kullanılan sulama kanalına girdi. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, sulama kanalında yüzerek serinledi.

Sulama kanalında yüzen gençlerden birinin köpeği olan `Pusu´ ise boğulma numarası yapan sahibini kurtarmak için suya atladı. O anlar kameraya yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-07-31 19:47:16



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