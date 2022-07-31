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Sahibinin boğulduğunu zanneden köpek suya atladı; o anlar kamerada

DHA

Sahibinin boğulduğunu zanneden köpek suya atladı; o anlar kamerada


Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcak havadan bunalan gençler, soluğu sulama kanalında aldı. Gençlerden birinin köpeği Pusu da sahibinin boğulduğunu zannederek suya atladı. O anlar anbean görüntülendi.
İlçede son bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 32 derece olduğu Mustafakemalpaşa´da, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan gençler ise Fevzidede Mahallesi´nde tarlalar için kullanılan sulama kanalına girdi. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, sulama kanalında yüzerek serinledi.
Sulama kanalında yüzen gençlerden birinin köpeği olan `Pusu´ ise boğulma numarası yapan sahibini kurtarmak için suya atladı. O anlar kameraya yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2022-07-31 19:47:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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