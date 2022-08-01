Uluslararası Öğrenciler başarıları ile gururlandırıyor Başkan Dündar, Başarılı Öğrencileri ödüllendirdi Dündar: “82 ülkeden 448 öğrencisi ile Birleşmiş Milletler gibi okul”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 82 ülkeden 448 öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören yabancı öğrencilerin mezuniyet yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Başkan Dündar, “Birleşmiş Milletler gibi okulumuz var. 82 farklı ülkeden, farklı kültürlere sahip öğrencilerin bir arada öğrenim görüp kaynaşması, bu farklılıkların birer zenginlik olduğunu görmemizi sağlıyor” dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan, Türkiye’nin örnek proje okullarından Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl 3’üncü mezunlarını verdi. Türk öğrencilerin yanı sıra dünyanın 82 farklı ülkesinden 448 öğrencinin eğitim gördüğü okuldan, 20212022 eğitim öğretim döneminde 95 öğrenci mezun oldu. Okul yönetimi, 3’üncü dönem mezunlarını uğurlamak ve başarılarını paylaşıp heyecanlarına ortak olmak için bir yemek düzenledi. Okulun bahçesinde düzenlenen yemeğe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve okulun bilim kurulu üyeleri, mütevelli heyeti üyeleri, yönetici ve öğretmenler ile mezun olan öğrenciler katıldı.



Dündar: “Farklılıklarımız zenginliğimiz”

Veda yemeğinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Elde edilen bu başarı, okulun sahip olduğu fiziki yapısı değil tabi ki. Burası, sonuç olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okul. Ancak burayı özel kılan sizlerin başarısı, aynı zamanda değerli öğretmenleriz ve yöneticilerimizin çaba ve gayretleri. Okulumuzun en büyük özelliği sadece Türkiye’den değil, dünyanın 82 ülkesinden öğrencinin eğitim gördüğü özel bir okul olması. Bu okul, bir proje okulu. Bizler de, bu projenin hayata geçirilmesine katkı sağladık.” diye konuştu.

“Farklı ülkelerden, farklı kültürlere sahip öğrencilerin bir arada öğrenim görüp kaynaşması, farklılıklarımızın birer zenginlik olduğunu görmemizi sağlıyor” diyen Başkan Dündar, “Bu farklılıklarımızı görüp birlikte yaşamayı, hayatımızın bir parçası haline getirmiş oluyoruz. Farklılıklarımızı öğrenerek, birbirimizin inancıyla, kültürüyle bütünleşip karşılıklı saygı çerçevesinde birbirimizi ötekileştirmeden yaşamayı öğreniyoruz. Böyle bir eğitim ve kültürü alan sizler, kendi ülkenize döndüğünüzde bu öğrendiklerini yaşamınıza da yansıtacaksınız. Buradan mezun olarak, aslında bu okuldan ve bizden kopmuş olmuyorsunuz. Aksine bir misyonu üstlenmiş oluyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Akademik Bilim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Öcal da, 3 üniversiteden 13’ü profesör, 7’si doçent ve 4’ü de doktor ünvanlı 24 akademisyenle, öğrencilere akademik destek verdiklerini söyledi. Dr. Öcal, başarının temelinde, binanın yapımından başlayarak bugüne kadar takım ruhuyla çalışan öğretmenler, akademik bilim kurulu üyeleri ve birçok görünmez ismin emeği ve katkısı olduğunu ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yıl girdikleri YKS sınavında derece yaparak büyük başarıya imza atan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



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