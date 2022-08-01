Okulların açılması yaklaşırken, velileri sevindiren haber

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye ürünleri ve okula yardımcı, sınavlara hazırlık kitaplarında "Erken al, az öde" fırsatı başladı.

Alınacakları son güne bırakmak isteemeyen aileler, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 20222023 eğitimöğretim yılı için alışveriş yapmaya başladı. Öğrenciler kendi zevklerine uygun kırtasiye ürünlerine yönelirken aileler de bütçelerini aşmayacak yerler arıyor. Okula yardımcı ve sınava hazırlık kitapları ise tüm öğrencilerin alınacaklar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Her koşulda öğrencilerin ve ailelerin yanında olan Bkmkitap, internet sitesi üzerinden tüm Türkiye’ye kırtasiye ürünlerini ve okula yardımcı, sınavlara hazırlık kitaplarını en iyi fiyata alma fırsatı sunuyor. 85 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo imkânı da sunan bkmkitap.com, şimdiden ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sitelerin başında geliyor.

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