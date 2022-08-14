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Karamollaoğlu: Seçim kanununda değişiklik ile 6'lı masanın eskisi gibi büyük önemi kalmadı

DHA

Karamollaoğlu: Seçim kanununda değişiklik ile 6'lı masanın eskisi gibi büyük önemi kalmadı


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük öneminin kalmadığını belirterek, "Seçim kanununda değişiklik yapılınca, yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler. Fakat Bahçeli'yi daha çok etkiledi. Yani onun oyları yüzde 6'ya düşünce milletvekili çıkaramama ihtimali çıktı ortaya şimdi" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki günlük programı için Bursa'ya geldi. İlk olarak Kestel Yeşilvadi Mesire Alanında 'Geleneksel Milli Görüş Buluşması'na katılan Karamollaoğlu, daha sonra Nilüfer ilçesindeki Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne geçti. Burada Mübadele Evi'ni gezen Karamollaoğlu'na dernek başkanı Ali Korkut ve dernek üyeleri, müze ile bilgi verdi. Daha sonra Mübadele Evi'nin yanındaki Mübadele Kahvesi'ne giden Temel Karamollaoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Karamollaoğlu, ardından Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Burada hemşerileriyle bir araya gelen Karamollaoğlu, dernek üyeleriyle sohbet etti. Ankara'da dün büyük bir toplantı yaptıklarını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Toplantıda 2 bine yakın bir katılım oldu. Bizim için bu seçim startı vermek gibi bir iş oldu. Her yerde bir çalışmamız var. Bütün illerde inşallah biraz daha hızlanacak. Biraz daha gayret gösterilecek" dedi.
'6'LI MASANIN ESKİSİ GİBİ ÖNEMİ KALMADI'
Dernek üyelerinden birinin 'Koalisyon olarak mı gireceksiniz' sorusuna cevap veren Temel Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler. Fakat Bahçeli'yi daha çok etkiledi. Yani onun oyları yüzde 6'ya düşünce milletvekili çıkaramama ihtimali çıktı ortaya şimdi. Ne olacak, bakalım. Acaba sonbaharda bir seçim olur mu? Yani bir kişi karar verecek. Tayyip Bey'in neye göre karar vereceğini bilemiyorum" diye konuştu.
'CUMHURBASKANINA TEVECCÜH AK PARTİYLE AYNI DEĞİL'
Ziyaret sırasında gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, seçimler öncesi AK Parti'de tereddüt ve endişenin olduğunu söyleyerek, "Yani gözüken o ki AK Parti oylarında ciddi bir düşüş var. Bu her yerde görülüyor. Ama bu ne manaya geliyor? Ne kadar olacak? Ortaya konan tablo biraz fazla gibi gözüküyor düşüşün. Cumhurbaşkanlığında öbürü kadar değil. Yani Tayyip Bey'in şahsına müteveccih, seçmen biraz daha tutarlı oraya bağlı gibi gözüküyor ama partiye gelince aynı seviyede değil destek" ifadelerini kullandı.
'KENDİSİNİN TEKRAR ADAY OLABİLMESİ MECLİS'İN KARARIYLA OLUR'
Seçimlere yaklaşık 10 ay kaldığını belirten Temel Karamollaoğlu, "Bir seneden daha kısa bir zaman. Ancak seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda tek yetkili kişi Cumhurbaşkanı olduğu için bir tahminde bulunmak kolay değil. Tayyip Bey eğer seçimlerin daha önce yapılmasını uygun görürse kendisi için kararı alır, kimse de mani olamaz. Ancak kendisinin tekrar aday olabilmesi Meclis'in kararıyla olur. Bugünkü Anayasa'ya göre üçüncü dönem olmuş olacak. Bu noktada bir düşüncesi var mı bilmiyoruz. Yalnız eğer öyle bir düşüncesi varsa kendisi büyük ihtimalle başka birisini de aday gösterebilir. Ama ben bunu biraz zayıf bir ihtimal diye görüyorum. Bu noktada muhalefette bulunan şu anda 6 partinin bir araya gelip bu konuları görüşmesi bir bakıma seçimlere müşterek bir hazırlık içinde olmalarını önemsiyorum. Ümit ederim ki bu hazırlıklar müspet bir istikamette gelişir. Normal kanuni prosedürün dışında bir yola girmez Türkiye. Bundan dolayı da bizim yani biraz daha dikkatli olmamıza, bu seçimlerin huzur ve barış içinde yapılmasını sağlamaya ihtiyacımız var. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
'SEÇİM TARİHİ BELLİ OLMADAN ADAYLAR BELİRLENEMEZ'
Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ısrar edildiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, "Yani hiçbir yerde seçim tarihi belli olmadan adaylar belirlenmez. Bu genel kuraldır. Onun için seçim tarihi belirlendi mi, en az üç ay var demektir seçime. O zaman da süratle bir karar verilir. Ve o karara göre de icraat yapılır diye ümit ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığına aday olma konusunda niyetinin olup olmadığı sorulması üzerine Temel Karamollaoğlu, "Yani ben o konuda görüşümü daha önceden söyledim. Takdir neyse o olur, bakalım. Görelim Mevla'm neyler? Ne eylerse güzel eyler" diye konuştu.
'KOALİSYONLAR SEÇİMLERDEN SONRA YAPILIR'
6'lı masanın üyelerinden birisinin de Saadet Partisi olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "Hasbelkader son toplantı bizim ev sahipliğimizde önümüzdeki pazar günü yapılacak. Yani uyum içinde bugüne kadar bir çalışma yapıldı. Bazı prensip kararları alındı. Bundan sonra da bu çalışmaların nasıl olacağına dair birkaç adımın daha atılmasına ihtiyaç var kanaatindeyim. Çünkü geçmişte de söylemiştim. Daha önceden, yani koalisyonlar seçimden sonra yapılır. Ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı seçimi esas olduğu için Cumhurbaşkanlığından bir kişi desteklenecekse onunla kim aday olacaksa bir mutabakat sağlanması gerekir ki, herkes o mutabakata göre politikalarını belirlesin. Onu da önümüzdeki birkaç ay zarfında görürüz diye ümit ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-08-14 21:52:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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