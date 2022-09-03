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Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da öldü

DHA

Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da öldü


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dolmuş durağında tartıştığı eski eşi Fadime Cuma'yı (40) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Kahraman Çetinkaya (41), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı´nda meydana geldi. Kahraman Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi´nde temizlik görevlisi olarak çalışan eski eşi Fadime Cuma´yı, işe gitmek için dolmuş beklerken gördü. Dolmuş durağında bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çetinkaya, belindeki tabancayı çekip Fadime Cuma'yı başından vurdu. Kahraman Çetinkaya, bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalelerini yaptığı Cuma ve Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fadime Cuma, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
3 ÇOCUKLARI VARMIŞ
Yoğun bakımda tedaviye alınan Kahraman Çetinkaya da bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Fadime Cuma ve Kahraman Çetinkaya´nın 2 yıl önce boşandığı ve 3 çocukları olduğu ifade edildi. Fadime Cuma´nın bugün ikindide ilçede toprağa verileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-09-03 10:32:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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