Bursa'da, ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilip, ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ile 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, BursaAnkara yolu Huzur Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa merkezden İnegöl yönüne giden Fatih B. (23) yönetimindeki 16 CFY 80 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanıp, ters döndü. Sürücü ile Emre K. (24) ve Hamdi D. (25) araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-07 10:32:46



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