Kazada, kullandığı otomobilin sağ ön kapı camından fırlayan Eda öldü



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sağ ön kapı camından fırlayan Eda Güleçyüz (26), hayatını kaybetti. Sürücünün kaçmış olma ihtimali üzerine polis ekipleri, aracın kapı kolları ile direksiyonundan parmak izi aldı. Yapılan incelemede, Güleçyüz´ün sürücü olduğu ve emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi´nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden 16 YL 119 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan otomobil, İzmir Yolu Caddesi yol ayrımında bulunan diğer bariyere çarparak durdu. Kazada, 2 çocuk annesi Eda Güleçyüz, camdan fırladı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Güleçyüz´ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza nedeniyle, Sanayi Caddesi-İzmir Yolu Caddesi bağlantı yolu araç trafiğine kapatıldı. Eda Güleçyüz´ün sağ ön kapı camından fırladığını tespit eden polis ekipleri, sürücünün kaçmış olma ihtimalini değerlendirerek otomobilin kapı kollarından ve direksiyondan parmak izi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından otomobilin sürücüsünün Eda Güleçyüz olduğu ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi.

Eda Güleçyüz´ün cansız bedeni Çekirge Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-09-09 10:40:31



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