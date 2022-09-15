Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı

DHA

Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı


BURSA, (DHA)BURSA´da FETÖ´nün darbe girişimi sırasında sözde sıkıyönetim komutanı olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu, 16 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararlar, Yargıtay 2´nci Ceza Dairesi´nce bozuldu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi´nde yeniden başlanan yargılamadaki 3 gün süren duruşmada 8 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.
FETÖ´nün 15 Temmuz 2016´daki darbe girişiminde, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı ilan eden dönemin Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Darbe girişiminde gözaltına alınan ilk muvazzaf asker olan Akkuş'un çantasından, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu yazılan subayların rütbeleri ve isimlerinin bulunduğu liste çıktı. Listedeki isimlerin gözaltına alınması, darbe girişiminin bastırılmasında etkili oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Akkuş´un da aralarında bulunduğu 8´i tutuklu, 16 sanık hakkında Bursa 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. 11 Temmuz 2018'de görülen karar duruşmasında Yurdakul Akkuş, 'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Çiğci'ye 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur ve Hakan Kutkan ile Ertuğrul Yüksel'e de 15'er yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım ve Yılmaz Gündüz ise 12'şer yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı. Tutuklu sanık Duran Demir ile tutuksuz sanık Hacı Hüseyin Çelenk´e de 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Akkuş ve diğer sanıkların avukatları, kararı Bursa Bölge Adliyesi´nde temyiz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16´ncı Ceza Dairesi´nde yapılan yargılama sonunda ise sanıkların talepleri reddedilerek, Bursa 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nin kararı hukuka uygun bulundu. Sanık avukatları, temyiz için kararı Yargıtay´a gönderdi.
Yargıtay 2´nci Ceza Dairesi, Akkuş ve diğer sanıklara yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı ve usulen bazı diğer gerekçelerle bozdu.
YENİDEN YARGILAMA BAŞLADI
8'i tutuklu 16 sanık, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi´nde yeniden yargılanmaya başlandı. Görülen duruşmaya sanıklar ile yakınları, avukatları ve Cumhurbaşkanlığı vekili avukatlar katıldı. 3 gün süren yargılamada suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı vekili avukat Rıfat Bakan ise sanıkların gerçekleri gizlediğini ve doğru beyanlarda bulunmadığı görüşünü savundu. Sanıkların masum olmadıklarına dair delil ve tanık beyanlarına işaret eden Bakan, bunlara bakıldığında olayın tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığını dile getirerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, 8 sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, karar duruşması için 31 Ekim'e gün verdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)
2022-09-15 13:07:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursalı "Efeler", voleybolda yeni sezon hedefini yüksek tutuyor
YEREL HABERLER Bursalı "Efeler", voleybolda yeni sezon hedefini ...
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılıyor
YEREL HABERLER Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ...
Eniştesini, yeğenlerinin gözü önünde öldürdü, 'Amacım korkutmaktı' dedi
YEREL HABERLER Eniştesini, yeğenlerinin gözü önünde öldürdü, 'Amacım ...
Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi
YEREL HABERLER Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi
İnegölspor - Bitexen Düzcespor: 0-1
YEREL HABERLER İnegölspor - Bitexen Düzcespor: 0-1
Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma, aranması olan 2 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Bursa'da okul çevrelerinde denetim yapan jandarma, ...
"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davada karar aşamasına gelindi
YEREL HABERLER "Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden ...
Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen ...
Bursa'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir ...
Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere ...
Tarih ve kültür şehri İznik'in ziyaretçilerine mehteran eşliğinde karşılama
YEREL HABERLER Tarih ve kültür şehri İznik'in ziyaretçilerine ...
"Bursa siyahı" inciri için yurt dışından alım heyetleri geldi
YEREL HABERLER "Bursa siyahı" inciri için yurt dışından alım ...
Asya'yı evine girip öldüren eski sevgilisi: Telefonuna bakmak istedim, kabul etmedi
YEREL HABERLER Asya'yı evine girip öldüren eski sevgilisi: ...
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ...
"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı dava sürüyor
YEREL HABERLER "Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden ...
TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Josh Reaves'i transfer etti
YEREL HABERLER TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Josh Reaves'i transfer etti
Bursa'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da fabrika işçilerinin taşındığı servis ...
IBIA Expo'ya 100 ülkeden 25 bine yakın alım heyeti bekleniyor
YEREL HABERLER IBIA Expo'ya 100 ülkeden 25 bine yakın alım heyeti ...
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görevdeki üç yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görevdeki üç ...
Kırmızı ışıkta geçen minibüs, 2 araca çarpıp takla attı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen minibüs, 2 araca çarpıp takla ...
Bursa'nın 155 yıllık döner kebabı tescille geleceğe taşınıyor
YEREL HABERLER Bursa'nın 155 yıllık döner kebabı tescille geleceğe ...
Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü
Dansözlü eğlence düzenlenen okulun müdürü, sınıf öğretmeni olarak atanınca dava açtı
YEREL HABERLER Dansözlü eğlence düzenlenen okulun müdürü, sınıf ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.