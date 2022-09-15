TOFAŞ - Galatasaray Nef: 79-84

Muammer İRTEM / BURSA, (DHA) Bursa´da TOFAŞ Spor Salonu´nda bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nın ikinci maçında Galatasaray Nef, TOFAŞ´ı 84-79 mağlup etti.
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nın ikinci maçında TOFAŞ ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Maçın ilk çeyreği özellikle Braian Angola Rodas´ın etkili oyunuyla Galatasaray Nef'in 21-16´lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Galatasaray Nef, pota altından bulduğu yüksek yüzdeli atışlarla farkı 11´e çıkardı ve soyunma odasına Galatasaray NEF´in 44-33´lük üstünlüğüyle gidildi. 3´üncü çeyrekte TOFAŞ oyundaki etkinliğini artırdı. Rob Gray´in dış atışlar ve pota altından üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatan TOFAŞ, skoru 62-62´ye getirdi ve son periyoda bu skorla gidildi.
Son çeyrekte Dylan Ennis ve Sadık Emir Kabaca´nın bulduğu sayılarla maça yeniden üstünlüğünü koyan Galasatasaray Nef, maçın 38´inci dakikasında skoru 82-75´e getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında TOFAŞ´ın çabası yeterli olmadı ve Galatasaray Nef sahadan 84-79´luk galibiyetle ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-09-15 21:29:42
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