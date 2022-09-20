Bakan Soylu, Bursa'daki narkotik operasyonunu takip etti: 132 gözaltı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 2 bin 20 polisin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı. Operasyonu Bursa'da takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Cumhuriyet savcılığının izni ile operasyon başlatıldı. Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bin 20 personelin katılımı ile saat 05.00'te önceden tespit edilen 66 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polisleri adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, kapılar koçbaşı ile kırıldı. 132 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 1950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 ecstasy, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 TL ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık 2,5 saat süren operasyonu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi´nde takip etti. Operasyonun ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile kameraların karşısına geçen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bursa'da yaklaşık 7 ay önce başlayan ve 433 şüphelinin gözaltına alınmasıyla devam eden elde edilen bilgiler çerçevesinde, 130 ayrı kişinin tespit edilmesi suretiyle uyuşturucu satan, gençlerimizi zehirleyen, aile değerlerimizi yok eden bir anlayışla birlikte mücadeleyi esas alan bir operasyonun düğmesine bastık. Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 5 ayı aşkın bir takip neticesinde bu sabah 05.00 itibariyle hem Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, Narkotik Başkanımız, Bursa İl Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız nezaretinde birlikte arkadaşlarımızı 05.00´te yola çıkardık. 2 bin 20 polis, 220 araç, 1helikopter, 3 İHA, aynı zamanda 16 narkotik köpeği ile birlikte operasyon sabah itibariyle başladı. 132 hedefimizin tamamı gözaltına alındı. Biraz sonra hem sorguları yapılacak ardından da adliyeye teslim edilecek."

'OPERASYONLARI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Narkotik operasyonlarının yurt genelinde süreceğini belirten Bakan Soylu, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve aynı zamanda Narkotik Başkanlığımızı, emniyet teşkilatımızı huzurunuzda tebrik etmek istiyorum. Ülkenin her noktasında bu operasyonları devam ettireceğiz. Uyuşturucuya ve satıcılarına göz açtırmayıp fırsat vermeyeceğiz. Dün İstanbul´da özellikle yapılan bir uyuşturucu operasyonunda 600 kilogram esrar ele geçirildi. 2´si İtalyan biri Türk 3 kişi de gözaltına alınmış oldu. Yine dün Hatay Antakya´da yarım milyon Captagon ele geçirildi. Dün, Kocaeli´de 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi. Tüm güvenlik güçlerimiz, emniyetten jandarmaya, sahil güvenliğine kadar, gümrük birimlerimize kadar herkes teyakkuz halindedir" diye konuştu.

`ÇOCUKLARIMIZIN ZEHİRLENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ´

Bakan Soylu, ailelerin uyuşturucuyla mücadele konusunda kendilerine güvenmesi gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin. Çocuklarımıza uzanan bu eli, ailelerin huzurunu bozan bu eli, anneleri, babaları, kardeşleri karşı karşıya getiren bu eli kıracağız. Elbette çocuklarımızın zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Geçen hafta tarihimizin en yüksek uyuşturucu satıcılığından gözaltı oldu, 5 bin 700 kişi. Milletimiz bize itimat etsin güvensin. Bu uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam edecek. Gözümüzü kırpmadan gece gündüz demeden bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Allah bu illetle bize baş edebilme fırsatı, kuvveti kudreti nasip etsin."

Bakan Soylu, açıklamalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü´ne yeni kazandırılan ekip otolarını inceleyerek, Ankara´ya hareket etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-09-20 10:41:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.