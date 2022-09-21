İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri adliyeye sevk edildi

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Mehmet İNANNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Nisan'da Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi´ne giden infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında patlama oldu. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit şehit oldu, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi 3 kişinin ismine ulaşıldı. Şüphelilerden Seda Baykal'ın bomba düzeneğini yol kenarındaki elektrik direğinin dibine yerleştirerek, cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlattığı belirlendi. Şüphelilerden Dilek Aksu'nun, Baykal'a yardım ve yataklık ettiği, Mehmet Mustafa Uskar'ın da araçla getirip, götürdüğü tespit edildi.

İZMİR'DE YAKALANIP BURSA'YA GETİRİLDİLER

Şüphelilerin saklandıkları adresi belirleyen ekipler, 17 Eylül Cumartesi günü operasyon düzenledi. Şüpheliler İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından pazar günü soruşturmanın yürütüldüğü Bursa'ya getirilen 3 şüpheli, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette susma haklarını kullandıkları belirlenen 3 şüpheli, 4 günlük gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-09-21 14:33:12



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