Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin arkasına tutunan patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde üzerinde forma, sırtında okul çantası bulunan patentli öğrenci, bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-01 14:30:09



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