Otomobilden açılan ateşte yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilden açılan ateşte yaralandı

DHA

Otomobilden açılan ateşte yaralandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda yürüyen Kemal Yılmaz (29), otomobilden açılan ateşle yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kemal Yılmaz'a, plakası tespit edilemeyen otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Kurşunlardan 1'i Yılmaz'ın sırtına, 3'ü de bir binanın duvarına geldi. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın, durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-11-04 11:59:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BBDSO'dan "Fikret Amirov 100. Yılı Anısına ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Konseri"
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Fikret Amirov 100. Yılı Anısına ve Türk ...
Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
(Görüntülü) BİSİKLETİNDEN DÜŞÜP BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN ERMAN, ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİSİKLETİNDEN DÜŞÜP BETON MİKSERİNİN ...
Bursa'da beton mikserinin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da beton mikserinin altında kalan bisikletli ...
Bisikletinden düşüp beton mikserinin altında kalan Erman, öldü
YEREL HABERLER Bisikletinden düşüp beton mikserinin altında kalan ...
Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanık ağır cezada yargılanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanık ağır ...
(Görüntülü) MASKE VE GÜNEŞ GÖZLÜKLÜ KADIN HIRSIZLAR, KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MASKE VE GÜNEŞ GÖZLÜKLÜ KADIN HIRSIZLAR, ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA, TEKSTİL FABRİKASINDAKİ YANGIN, 42 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA, TEKSTİL FABRİKASINDAKİ ...
Maske ve güneş gözlüklü kadın hırsızlar, kameradan tespit edilip yakalandı
YEREL HABERLER Maske ve güneş gözlüklü kadın hırsızlar, kameradan ...
Bursa'da organ nakli beklerken yaşamını yitiren hekim, bölge toplantısında anıldı
YEREL HABERLER Bursa'da organ nakli beklerken yaşamını yitiren ...
Mudanya'da çiftçilere 40 ton buğday tohumu dağıtılıyor
YEREL HABERLER Mudanya'da çiftçilere 40 ton buğday tohumu ...
Bursa'da "26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" 12 Kasım'da başlayacak
YEREL HABERLER Bursa'da "26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik ...
Uludağ İhracatçı Birlikleri ekimde 2,75 milyar dolarlık ihracat yaptı
YEREL HABERLER Uludağ İhracatçı Birlikleri ekimde 2,75 milyar ...
(Görüntülü) ATEŞE TİNER DÖKEN 9 YAŞINDAKİ VAHİD İLE KURTARMAYA ÇALIŞAN İŞÇİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATEŞE TİNER DÖKEN 9 YAŞINDAKİ VAHİD İLE ...
Elini ahşap kesme makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı koptu
YEREL HABERLER Elini ahşap kesme makinesine kaptıran işçinin 3 ...
Ateşe tiner döken 9 yaşındaki Vahid ile kurtarmaya çalışan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Ateşe tiner döken 9 yaşındaki Vahid ile kurtarmaya ...
Bursalılara "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" tırında proje anlatıldı
YEREL HABERLER Bursalılara "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim ...
Bursa'da "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı
YEREL HABERLER Bursa'da "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı
(Görüntülü) KIRMIZI IŞIKTA GEÇİNCE ARACINA AMBULANS ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI, ANNESİ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRMIZI IŞIKTA GEÇİNCE ARACINA AMBULANS ...
Bursa'da geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan ...
Kırmızı ışıkta geçince aracına ambulans çarptı; sürücü yaralandı, annesi öldü
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçince aracına ambulans çarptı; ...
Bursa'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si ...
(Görüntülü) 100 BİN LİRALIK TARIM ALETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER, 150 KAMERA KAYDI İZLENEREK YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 100 BİN LİRALIK TARIM ALETLERİNİ ÇALAN ...
Belediyenin istihdam ettiği "çekçekçiler" ayda 400 ton katı atık topluyor
YEREL HABERLER Belediyenin istihdam ettiği "çekçekçiler" ayda 400 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.