Otomobilden açılan ateşte yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda yürüyen Kemal Yılmaz (29), otomobilden açılan ateşle yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kemal Yılmaz'a, plakası tespit edilemeyen otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Kurşunlardan 1'i Yılmaz'ın sırtına, 3'ü de bir binanın duvarına geldi. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın, durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-04 11:59:47



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