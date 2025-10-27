Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bursa neden su krizine girdi? | Son dakika haberleri

        Bursa neden su krizine girdi?

        Bursa'da barajların durumunu konuşuyoruz. Kentteki durum vahim. Peki ama Bursa'da su neden bitti? Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 27.10.2025 - 11:21 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:21
        Bursa neden su krizine girdi?
        Son haftalarda susuzluk öncelikli gündemimiz. Önce İzmir, ardından Ankara ve şimdi Bursa’da barajların durumunu konuşuyoruz. Özellikle Bursa’daki durum vahim. Peki ama Bursa’da su neden bitti? Bu soruya Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, şöyle yanıt verdi:

        “Bursa’ya su sağlayan Doğancı ve Nilüfer Barajları'nda su bitti. Çınarcık Barajında su var ama arıtma tesisi ve isale hattı yok. Yeraltısuyu kuyularından ve Uludağ pınarlarından hala su alınabiliyor. Bunlar da Bursa merkez ilçelerinin su ihtiyacının ancak yarısını karşılamaya yeterli. Bursa’nın merkez ilçelerine su temin eden bu iki barajda su kalmamasında yağışların 3 yıl öncesine göre yarı yarıya azalması etkili oldu. Yeraltısuyu takviyesi yeterli olmadı,

        Çınarcık barajının isale hattı ve arıtma tesisi tamamlanamadı.”

        NE YAPILMALI?

        Bursa için acil olarak ne yapılabilir? Bu soruya da şöyle yanıt veriyor Dursun Yıldız: “Su bitince yönetilecek bir şey kalmaz. Bu nedenle suda kriz çözülmez. Sadece halk sağlığının en az etkilenmesine yönelik bazı acil tedbirler alınır. Vanalar kısılır, kısıtlı su programı uygulanır, ilave su kaynağı aranır, bu nedenle suda kriz yönetiminin temel çözüme yönelik etkisi olmaz. Ancak daha önceden riski görüp yönetmeye başlarsanız krize girmeme konusunda etkili olursunuz. Bursa’da ilave su kaynaklarının tümü hemen hemen devreye alınmış durumda. Şimdi tam bir tasarruf seferberliği başlatılması gerekiyor. Tam tasarrufa geçilmez ve yağmurlar gecikirse Bursa’nın yaklaşık yarısının su güvenliği riske girer. Çınarcık Barajı’nın isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi yüzde 65 tamamlanmış durumda. Bunun tamamlanması Bursa’nın orta vadeli su güvenliğini sağlayacak en etkili adım olacaktır.”

        Fotoğraf: İHA

