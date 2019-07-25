Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda kablo hırsızlığı gerçekleşirken, zanlılar adli mercilere başvuru sonrasında yakalandı. Kabloların çalınması sonrası kulübün yaklaşık 200-300 bin TL zarara uğradığı öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda hırsızlık şoku yaşandı. Stadyuma giren hırsızlar, ana hatların kablolarını kesip, içerisindeki bakırları çıkarıp çalarak stadyuma ciddi bir zarar verdi. Zararın boyutunun 200-300 bin TL civarında olduğu öğrenilirken, Bursaspor Kulübü tarafından adli mercilere ise suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

KABLOLAR SOYULARAK BAKIRLARI ÇALINMIŞ

Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulunan Bursaspor Kulübü İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Aman, hırsızların çatı locaları üzerinde bulunan ve güvenlik önlemi olmayan bölüme girdiklerini belirterek, "Ana hatların kabloları kesilip soyulmuş ve bu soyulan kabloların da içerisinden bakırlar çıkarılarak timsahın kafasına kadar götürülüp aşağı indirilerek çalınmış" dedi. Timsahın kafasındaki çalışma nedeniyle burada bir güvenlik kamerası olmadığını kaydeden Yavuz Aman, konuyla ilgili adli mercilere başvurulduğunu ve yargılamanın sürdüğünü dile getirdi.

Ayrıca kombinelerin satıldığı bölüme giden kabloların da aynı şekilde kesildiğini ve 12 bin liralık zararın oluştuğunu kaydeden Yavuz Aman, "Bu sorunu ise kendi imkanlarımızla çözdük ve kombine satışlarımız başladı" diye konuştu.

Konuyla ilgili eksperler ve sigorta şirketinin görevlileri incelemelerde bulunurken, kaybın sigorta şirketi tarafından karşılanması adına görüşmeler sürüyor.

KAÇAK GİRİŞLER ENGELLENECEK

Hırsızlık ve eksiklikler nedeniyle ise stadyumun maç oynanacak halde olmadığı belirtiliyor. Bursaspor yönetimi olarak, stadyuma ilişkin birçok çalışmalarının bulunduğuna işaret eden Yavuz Aman, "Stadyumla ilgili çok fazla yapılması gerekenler var. Bizler, bizden sonraki yönetimlerin de rahat edebileceği bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl en büyük sorunlardan biri olan kaçak geçişler ile ilgili yeni düzenlemelerimiz var. Turnikelerin bulunduğu yerde kapılardan özel güvenlikler istediği kişilere kapıyı açabiliyordu. Bunu tespit etmemizin ardından burada otomasyon sistemi gerçekleştiriyoruz. Bütün kapılara manyetik kilitler konacak. Maç günleri biletliler, yalnızca turnikelerden geçebilecek. Maç bitimine ise 10 dakika kala bütün kapılar tahliye için açılacak" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda stadyumun çevresi için de Yavuz Aman, "Timsahın kafasının olduğu tarafa dev bir skorbord şeklinde ekran düşünüyoruz, buradan da reklam alanı oluşturarak gelir elde etmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.