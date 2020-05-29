Bursa ve çevre illerde salgın sonrası eda edilen cuma namazına yoğun ilgi

AA

Kentlerde yetkililerce belirlenen camilerin avluları, parklar, spor sahaları, pazar yerleri gibi yerlerde vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu.

Bursa'da tarihi camilerin avluları, büyük park alanları ve spor sahalarında oluşturulan cemaate namaz öncesi tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı. Namaza gelen vatandaşlara dezenfektan verildi.

Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanlara sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmedi. Namaz, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek eda edildi.

Kentin en önemli tarihini noktalarından Ulu Cami'deki cuma namazını, İl Müftüsü İzani Turan kıldırdı. Orhan Parkı ve Mihraplı Cami'nin yanında bulunan Hüdavendigar Parkı'ndaki namazda da çok sayıda kişi saf tuttu.

Gemlik ilçesinde, açık alanların yanı sıra sahil bölgesinde yer alan Kulüpler Birliği Otoparkı, Hacı Osman - Hayriye Okumuş Camii bahçe alanı ve üniversite girişinde bulunan Engelsiz Kafe'de de cuma namazı kılındı.

Deniz kenarında kılınan cuma namazında, sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Orhangazi ilçesinde de cuma namazı öncesi dualar edildi, kurban kesildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de, kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı Behiç Erken Spor Kompleksi'ndeki sahada kılındı.

Spor kompleksinin girişinde görevliler tarafından vatandaşlara uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

Vatandaşlar, sahada sosyal mesafeye göre ayarlanan yerlerini aldı. Kendi seccadeleriyle namazlarına kılan vatandaşlar, 3 farklı çıkış bölgesinden sosyal mesafe kuralına uyarak sahadan ayrıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de, cuma namazı Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camisi'nde kılındı.

Cami bahçesi girişinde işaretlenen yerlere seccadelerini seren vatandaşlar sosyal mesafeye göre ayarlanan yerlerini aldı.

Namaz öncesi Balıkesir İl Müftülüğünce dualar eşliğinde kurban kesildi.

İl Müftüsü Ramazan Topcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların camileri çok özlediğini ifade etti.

Tüm camilerde tedbirlerin alınarak namazın kılındığını belirten Topcan, "Caminin avlusundaki bu coşkulu kalabalık bizi de heyecanlandırdı. Misafir olarak mabedimize gelen tüm vatandaşların hepsi hoş geldi. İnşallah bütün ibadetlerimiz ve dualarımız yüce Rabbimizin katında kabul olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından kıldırılan cuma namazı ve edilen duanın ardından vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak, camiden ayrıldı.

Öte yandan Gönen, Edremit ve Ayvalık ilçesinde kılınan cuma namazları drone ile görüntülendi.

Gönen'de, 24 bin metrekare büyüklüğündeki kapalı pazar yerinde kılınan namaza yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Edremit'te ise cami bahçelerinde ve okul bahçelerinde vatandaşlar cuma namazlarını kılarak sosyal mesafeye uyup ayrıldı. Alemizade Camisi bahçesi ve Halk Eğitim Müdürlük binasının bahçesinde kılınan namaza vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık'ta da Şehitler Camisi, Hayrettinpaşa Camisi'nde kılınan namaza vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak riayet etti.

- Kütahya

Kütahya'da ise cuma namazı, belirlenen noktalarda eda edildi. Vatandaşlar, Ulu Cami içinde ve avlusunda maske takarak ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek namazlarını kıldı.

Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Emet ve Simav ilçelerinde ise stadyumlarda kılındı.

- Yalova

Yalova'da Kent merkezi ve ilçelerde hazırlanan spor sahaları, park ve pazar yerlerine akın eden vatandaşlar, belirlenen alanlarda cuma namazı kıldı.

Alanlara girişte maske ve sosyal mesafe konusunda ekiplerin kontrolü altında olan vatandaşlar, namaz sonrası hep birlikte insanlığın içinde bulunduğu salgından kurtulması için dua etti.

- Bilecik

Kentte sağanak ihtimaline karşı, İl Müftülüğünce belirlenen camilerin içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde cuma namazı kılındı.

Namaz öncesinde Hürriyet Mahallesinde bulunan Bilecik Belediyesi Kapalı Pazarı'na seccadeleriyle gelen vatandaşlara, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan kullandırıldı.

İl Müftüsü Ali Erhun'un kıldırdığı namazda vatandaşlar evlerinden getirdikleri seccadelerin üzerine namazlarını eda etti.

Kayıboyu Camisinde de vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak, cami içerisinde namaz kıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerde cuma namazı kılındı.

Kentin en büyük camileri arasında yer Mecidiye Camisi'ne gelen cemaat, yanlarındaki seccadelerini bahçe bölümüne sererek, namazlarını kıldı.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle caminin bahçesinde boş yer kalmadı.

,Sıtkı Yıldız,Deniz Açık,İsmail Özdemir,Muharrem Cin,Sergen Sezgin,Miraç Kaya,Tayyib Hoşbaş,Kazım Bulut