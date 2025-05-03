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        Haberler Gündem Bursa’da çarptığı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Güncel haberler

        Bursa’da otomobil çarptığı kamyonun altına girdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadan çarptığı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Muhammed Can, ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 05:25 Güncelleme: 03.05.2025 - 05:25
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        Otomobil çarptığı kamyonun altına girdi
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        Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi.

        İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can yönetimindeki otomobil, Kulaca Mahallesi mevkindeki Karayolları Denetim İstasyonu'na giriş yapmak için yavaşlayan Adil H.'nin (31) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

        Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Can, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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