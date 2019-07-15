Bursaspor'un formalarına büyük ilgi

Yeşil-beyazlı takım geçtiğimiz günlerde yeni sezon formalarını tanıttı. Sosyal medya üzerinden yorum yapan taraftarlar, yeni sezon formaları çok beğenildi.

Formalar hakkında olumlu görüşler bildiren taraftarlar, özellikle renk tonları konusunda da memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca formaların satışa çıktığı ilk günden itibaren bin adet satıldığı öğrenildi. Bir kaç gün içerisinde farklı modellerin gelmesi beklenirken, ilginin daha da artması bekleniyor.

Öte yandan hak sahiplerine çıkan kombineler ise, şu ana kadar beklenen ilgiyi görmedi. Kombineler beklentilerin altında kalırken, 22 Temmuz'dan itibaren kombineler genel olarak satışa çıkacak.