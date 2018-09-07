Busan I Park - Daejeon Citizen düellosu

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Busan I Park, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Daejeon Citizen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 41 puanlı Busan I Park 3. sırada bulunuyor, Daejeon Citizen 36 puana sahip ve 5. sırada. Busan I Park son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Daejeon Citizen, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 296 kodlu maçı oynayanlar; Busan I Park galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Daejeon Citizen galibiyet oranı 3.50.

Busan I Park son hafta oynanan Gwangju maçında 3-3 berabere kaldı.

Daejeon Citizen, Suwon City karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Busan I Park, 19 gol attı ve 13 gol yedi.

Daejeon Citizen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Daejeon Citizen, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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