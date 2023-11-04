Rehine takası görüşmeleri başladı

İsrail ile Hamas arasında rehine takası görüşmeleri üçüncü bir ülke aracılığıyla başladı.

Hamas'ın siyasi kanadı, İsrail-Hamas arasında bir ilk olan bu görüşme trafiğinde doğrudan yer alıyor. Tarafları bir araya getiren üçüncü ülke ise Hamas’ı terör örgütü sayan bir ülke. Ancak bu iki tarafı masaya oturtmayı başaran diplomatik ikna yeteneğine sahip bir güç.

Görüşme gündemi, İsrail cezaevlerindeki Filistinlilere karşılık, İsrailli rehineler. 24 saat içinde yapılan iki görüşmede rehine sayıları üzerinde mutabık kalınamadığı için sorun yaşanıyor. Rakamlar ise oldukça ciddi.

Hamas, İsrail cezaevlerinde son tutuklamalarla sayısı 11 bini bulan Filistinlinin serbest bırakılmasını istiyor. İsrail ise kendi cezaevlerinde hükmü verilenlerle birlikte 5 bin Filistinlinin olduğunu, geri kalanların Gazze savaşı süreci sonrası sorgulamalarının yapılamadığını savunuyor.

REKLAM

İsrail bu takasta 226 rehineyi teslim almak istiyor. Ancak Hamas bazı rehinlerin İsrail bombalamaları esnasında öldüğünü, cesetlerinin enkaz altında kaldığını iddia ediyor. İsrail ise ölü ve diri tüm rehinlerini talep ediyor. Ancak bu görüşmelerde asıl sorun Hamas'ın kendi elindeki rehine sayısını tam bilememesi. Hamas canlı ve cansız olmak üzere 194 rehineyi teslim edebileceğini ileri sürüyor.

Taraflar, daha önce İsrail- Hizbullah çatışmaları sürecinde esir takası sürecinde yer almış tecrübeli isim Lübnan Genel Güvenliği eski Genel Müdürü Tümgeneral Abbas İbrahim'i teknik sürece dahil etmeyi planlıyor. Rehine takasına dair teknik görüşmelerin 15 Kasım’a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Savaşan iki tarafı masaya oturtan aracı üçüncü ülkeden esir sayısına yönelik anlaşma olmaması üzerine de bir formül geliştiriliyor: Kademeli takas…

Bu öneri önce İsrail, cezaevlerindeki 170 çocuğu teslim edilmesini öngörüyor. Akabinde Hamas'ın elindeki çocuk rehinler ve sonra kadın rehinelerin takası ile devam edilmesi planlanıyor. Kriz yönetimi başarıyla tamamlanabilirse son aşamda üst düzey isimlerin takas edilmesi söz konusu.

Takas sürecini sıkıntıya sokan bir diğer anlaşmazlık ise bu rehinelerin nerede takas edileceğine dair. Taraflar bu konuda bir ortak nokta bulabilmiş değil.

Rehine takasına dair gizli görüşmeler devam ediyor ancak henüz bir sonuç alınabilmiş değil. İsrail tarafının bu süreçte çok isteksiz davrandığı algısı oluşurken, Hamas tarafı temsilcilerinin de karar alabilme kabiliyetinin yavaş, süreçlerinin çok gecikmeli yürüdüğü ifade ediliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.