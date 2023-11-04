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        Frida Aasen: Türkiye aşk

        Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında defileye çıkacak olan Norveçli ünlü top model Frida Aasen'den mesaj var. 15 Aralık'ta Nest Convention Center'da düzenlenecek şovda 70 Türk mankenle podyumda yürüyecek olan Aasen, paylaşımda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:58
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        Antalya'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'da, Norveçli model Frida Aasen, baş manken olarak podyumda yürüyecek. Aasen, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

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        "ÇOK MUTLUYUM"

        Paylaştığı fotoğrafa, "Merhaba Türkiye" yazarak mesajına Türkçe başlayan 28 yaşındaki ünlü top model, ardından sözlerine İngilizce devam ederek, "Aralık’ta Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show’da görüşeceğimiz için mutluyum" dedi.

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        Mesajının sonuna "Aşk" yazıp, kalp emojisi koyan Frida Aasen, Türkiye’ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu yaklaşık bir milyon takipçisiyle ve Türk hayranlarıyla paylaştı.

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        "MERHABA TÜRKİYE" GELENEĞİ

        Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Merhaba Türkiye” geleneğini Frida Aasen’le devam ettirdiklerini söyledi.

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        Ülkenin en büyük moda şovunu gerçekleştirirken Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Hikmet Eraslan, "Dünyanın en ünlü top modellerini ağırladık. Bu isimler şovumuza katılmadan önce mutlaka Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Bunu sözleşmelerimizin öncelikli maddeleri arasına koyuyoruz. Güzel ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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        70 TÜRK MANKEN EŞLİK EDECEK

        Dünya çapında pek çok marka ile çalışan Frida Aasen, 15 Aralık'taki büyük defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Yeryüzünün tükenen kaynaklarına dikkat çekmek için özel hazırlanacak podyumda ünlü modele, 70 Türk manken eşlik edecek.

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        Ayrıca sanat yönetmeni ve koreograf Yasin Soy eşliğinde podyuma çıkacak mankenler, defilenin finalinde özel olarak tasarlanmış kırmızı kıyafetlerle yürüyerek Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl coşkusunu podyuma taşıyacak.

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        DEFİLEDE SÜRDÜREBİLİRLİK İŞLENECEK

        Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, daha önce bin 400 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek defileyi iki bin özel davetlinin izleyeceğini belirtmişti.

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        Defilenin tasarımının da özel olacağını ifade eden Hikmet Eraslan, "Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekeceğiz. Dünyamızın kurak ve çölleşmiş görünümünü fanuslar içinde kurtarılabilmiş bitkilerle vereceğiz. Sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

        Fotoğraflar: AA, AP, Instagram

        #Frida Aasen
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