Frida Aasen: Türkiye aşk

Ülkenin en büyük moda şovunu gerçekleştirirken Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Hikmet Eraslan, "Dünyanın en ünlü top modellerini ağırladık. Bu isimler şovumuza katılmadan önce mutlaka Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Bunu sözleşmelerimizin öncelikli maddeleri arasına koyuyoruz. Güzel ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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70 TÜRK MANKEN EŞLİK EDECEK



Dünya çapında pek çok marka ile çalışan Frida Aasen, 15 Aralık'taki büyük defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Yeryüzünün tükenen kaynaklarına dikkat çekmek için özel hazırlanacak podyumda ünlü modele, 70 Türk manken eşlik edecek.