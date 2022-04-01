F.Bahçe ile Kayseri arasında 52. randevu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın beşinci gününde Buse, finalde Alman Anna Carmen Schell ile karşılaştı.

Rakibine tuşla yenilen Buse, gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva'yı 4-3, yarı finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 yenerek Avrupa şampiyonalarında ilk kez finale yükselmişti.

Dünya üçüncülüğü bulunan Buse, Avrupa şampiyonalarında daha önce iki kez bronz madalya almıştı.

ZEYNEP, ELVİRA VE YAĞMUR 5. OLDU

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak, sıkletlerinde 5'inci oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak, bronz madalya maçlarını kaybetti.

Kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli güreşçi Zeynep, Moldovalı Iulia Leorda'ya 3-2 yenildi.

Elvira, 57 kilo bronz madalya maçında Macar Tamara Dollak'a 7-2 mağlup oldu.

Yağmur da 62 kiloda Polonyalı Natalia Gizela Kubaty ile yaptığı karşılaşmayı 10-0 teknik üstünlükle kaybetti.