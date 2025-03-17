Bütçe şubatta da açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 723 milyar 425 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 49,8 artışla 1 trilyon 33 milyar 517 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 yükselerek, 1 trilyon 640 milyar 508 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,3 artarak, 2 trilyon 89 milyar 859 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, şubatta 310 milyar 92 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 449 milyar 351 milyon lira açık verdi.

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Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat 2024'te 689 milyar 905 milyon lira iken, bu yılın şubat ayında yüzde 49,8 artışla 1 trilyon 33 milyar 517 milyon liraya yükseldi. Böylece 2025'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 7'si kullanılmış oldu.

Geçen yıl şubatta 98 milyar 968 milyon lira olan faiz dışı açık, bu yılın aynı ayında 170 milyar 403 milyon lira oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 40,7 artarak 893 milyar 828 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024'ün aynı ayında yüzde 6,5 iken, geçen ay yüzde 7 olarak hesaplandı.

Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,5 artarak 279 milyar 268 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 3 trilyon 475 milyar 521 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri şubatta geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 33,3 artışla 33 milyar 370 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 434 milyar 991 milyon lira ödeneğin yüzde 7,7'si kullanılmış oldu.

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Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 23 milyar 745 milyon lira ödeneğin, yüzde 5,9'u harcandı. Şubatta, yüzde 40,3 artışla 60 milyar 112 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler şubatta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 37,7 artarak 405 milyar 300 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 5 trilyon 813 milyar 438 milyon lira ödeneğin, yüzde 7'si kullanıldı. Şubatta 65 milyar 297 milyon lira sermaye gideri yapılırken, sermaye transferi 27 milyar 212 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri ise 23 milyar 269 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 154,8 artışla 139 milyar 688 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın şubat ayında 536 milyar 107 milyon lira iken, bu yılın aynı ayında yüzde 34,9 artarak 723 milyar 425 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin şubat ayı gerçekleşme oranı 2024'te yüzde 6,4 iken, geçen ay yüzde 5,7 oldu. REKLAM Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2024'ün şubat ayına göre yüzde 44 artarak 584 milyar 958 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2024'te yüzde 5,5 iken, geçen ay yüzde 5,3 olarak tespit edildi. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 2 artarak 97 milyar 222 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 31 milyar 470 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 9 milyar 776 milyon lira olarak hesaplandı. Vergi türleri itibarıyla şubatta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 89,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 45,6, özel tüketim vergisi yüzde 41,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 101,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 9,7, damga vergisi yüzde 51,5, harçlar yüzde 62,1, diğer vergiler tahsilatı yüzde 32,9 artarken, kurumlar vergisi yüzde 16,8 azaldı. Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ocak-Şubat 2024 döneminde 1 trilyon 457 milyar 873 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 43,3 artışla 2 trilyon 89 milyar 859 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2025'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon lira ödeneğin, yüzde 14,2'si kullanılmış oldu. REKLAM Faiz hariç bütçe giderleri, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 39,4 artarak 1 trilyon 787 milyar 152 milyon liraya çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 14 olarak hesaplandı.