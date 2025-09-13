Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Eyüpspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk oluyor. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 13 gol atarak iyi bir hücum performansı sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 16:36 Güncelleme: 13.09.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        11'ler belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        CANLI ANLATIM VE İSTATİSTİKLER CANLI SKORDA!

        STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

        HAKEM: Batuhan Kolak

        SAAT: 17.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        EYÜPSPOR: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Serdar, Yalçın, Kerem, Umut, Seşlar, Ampem, Draguş

        GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Sane, Icardi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk oluyor.

        Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi.

        ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.

        -NOTLAR-

        > İlk 4 maçta 13 gol attı, 1 yol yedi

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 13 gol atarak iyi bir hücum performansı sergiledi. İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u da 4-0 ile geçti. "Cimbom" son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İlk 4 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 1 gol gördü.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı ekipte üçer golü bulunan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı takımın en skorerleri olarak ön plana çıktı. Milli futbolcuları, ikişer gollü Victor Osimhen ile Mauro Icardi, birer kez fileleri havalandıran Davinson Sanchez ile Leroy Sane izledi. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

        > Son 15 resmi maçı kazandı

        Galatasaray, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı.

        Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. Söz konusu müsabakalarda 45 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

        > Ligde son 6 deplasmanda puan kaybı yok

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 6 dış saha müsabakasını da kazandı. Söz konusu süreçte 18 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        “Türkiye eze eze kazandı"
        “Türkiye eze eze kazandı"
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yoğun bakımlarda direnç alarmı
        Yoğun bakımlarda direnç alarmı
        İşçilerden biri kurtarıldı! Nefes kesen bekleyiş!
        İşçilerden biri kurtarıldı! Nefes kesen bekleyiş!
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları