Büyük Göçün arkasındaki “lojistik mühendisi” Arkas Lojistik

31 Ekim’de ilk ticari uçuşun gerçekleşeceği İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma planları, rotalar ve diğer çalışmalar tüm hızıyla hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı’ndan 45 kilometre uzaklıktaki İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmanın dünya havacılık tarihinin en büyük taşınma olayı olduğu belirtiliyor.
Büyük göçü, özellikle ağır taşımaları üstlenen Arkas Lojistik, birbirinden farklı lojistik araçları ve ekipmanlarıyla gerçekleştirecek. FTL Kapaklı, FTL Tenteli ve Lowbed yanı sıra konteyner iş makinesi ile gerçekleştireceği taşımada Arkas Lojistik, lashing ile stuffing hizmeti de verecek. Büyük taşınmanın toplamda 5 binden fazla TIR ile 45 saatte tamamlanması hedefleniyor.
Ağır yüklere özel taşıma teknikleri ve büyük vinçler gibi ekipmanların yanında hızın da çok önem kazandığı bu çalışmada; istenilen hızda ve zamanda taşımanın gerçekleştirilmesi için simülasyon çalışmalarından, yük takibini sağlayacak barkod sistemine ve çalışacak personelin eğitimine kadar bir çok konu en ince detayına kadar planlandı.
Türk Hava Yolları Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı DR. Ahmet Bolat, bayrak taşıyıcının yeni evine taşınma sürecinde Arkas Holding ile iş birliğine değindiği konuşmasında; “Bu operasyon bizi bir havalimanından diğerine ulaştırmakla kalmayacak aynı zamanda ülkemizi dünya sivil havacılığın merkezi konumuna taşıyacak bir başlangıç olacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar 5 bin tırın taşıyacağı kadar yükümüz var. Bu 5 bin tır peş peşe geldiğinde yaklaşık 100 kilometrelik bir uzunluk oluşuyor. Tüm dünyanın bizi izleyeceği bu devasa yolculukta kendimize güvenilir bir yol arkadaşı seçmemiz gerekiyordu. Bu nedenle Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından olan Arkas Lojistik ile çalışmayı tercih ettik.” dedi.
Önce insan ve iş güvenliği
Operasyonun her adımında iş sağlığı ve güvenliğini odağına alan Arkas Lojistik, benimsediği “Önce İnsan” felsefesi ile kadrosunda bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) uzmanları ve deneyimli operasyon ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde taşımayı sıfır iş kazası ile yapmayı hedefliyor.
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