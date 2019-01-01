Büyükada’da Ahırlar bölgesinde yangın çıktı. Ormanlık alana yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İHA'nın haberine göre, Büyükada’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, dumanlar Bostancı sahilinden de görüldü. Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da öldüğü öğrenildi.

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