Büyükçekmece'de 47 yıllık sitede dönüşüm

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde belediyenin de desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Atatürk Mahallesi'nde bulunan 47 yıllık 6 bloktan oluşan Panorama Sitesi'nin yıkımı Büyükçekmece Belediyesi'nin de desteğiyle bugün başladı.

Yıkım çalışmalarının Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi'de yerinde inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı. Çalışmaları yerinde takip edenler arasında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Koçak da yer aldı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, "Burada kat malikleri ve müteahhit firmalar bir araya gelerek riskli yapı tespitini yaptırmışlar. Bu yapı tespitinden sonra yasal işlemlerin tamamlanmasıyla beraber bugün yıkım işlemleri için burada bulunuyoruz. Bilindiği gibi belediye imar planlarına eklediğimiz plan notuyla beraber bin metrekare üzerine verdiğimiz artı 1 kat artışla beraber toplam 221 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yine devletimizin kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla vermiş olduğu yarısı bizden kampanyası halen devam etmektedir. Bu kampanya kapsamında verilen paranın yarısı hibe yarısı da düşük faizli ve uzun vadeli bir kredi. Bu sitede bu hibeden faydalanmayı planlamaktadır. Ben kentsel dönüşümün vatandaşlarımıza ve Büyükçekmece halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Koçak, "Bizim aslında ön gördüğümüz kentsel dönüşüm sadece bina yenileme değil arazi kullanımı toplu halde dönüşümler. Parsel bazında değil de ada bazında dönüşümleri ön görüyoruz ve önemsiyoruz. Çünkü sosyal donatı alanlarımız şehir içinde hor kullanılmış. Böylece toplu halde ada bazında toplu halde yapılan kentsel dönüşümlerde hem yeşil alanlara boş yerler kalıyor hem de yapılarımız daha güvenli oluyor. Buradaki planları da inceledik. Daha önceki Büyükçekmece'de yapılan planları da inceledik. Projeler çok güzel alanlar son derede güzel kullanılmış" diye konuştu.

Kentsel dönüşüme giren sitenin sakinlerinden Yasemin Ercan ise, "Sitemizin ilk temelinden beri buranın takibini yapıyorum. İlk 3 bina başladık daha sonra diğer binalar eklenerek 7 tane binaya dönüştük. Çok güzel yıllar geçirdik burada fakat artık binalarımız ömrünü doldurdu. Kentsel dönüşüme girmemiz gerekiyordu. Uzunca bir çalışma dönemi geçirdik. Bu çalışma dönemi içinde herkes elinden geldiği kadar destek olmaya çalıştı. Bir şekilde belediyemizle koordineli de çalışarak bu sonuca gelebildik" şeklinde konuştu.