Büyükçekmece'de kayıp gazi ölü bulundu

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"AHMET KARAYAZI'NIN KAYBOLDUĞUNU TELEFONDA ÖĞRENDİM"

Mahalle muhtarı Mahmut Demirkıran, "Saat 12.45'de hastanedeydim. Telefon geldi, 'Ahmet Karayazı kayboldu' diye. Sonra sayfamda ve whatsapp gruplarında paylaştım, 'Gazi Ahmet Karayazı kayıptır' diye. Arama yaptık, emniyet güçleri ile beraber güvenlik kamerası aramaları. En son 17.45'de başka bir kamera kaydı ile ölü olarak bulundu. Askerliğini yaparken, kendi asker arkadaşı vuruyor Ahmet abiyi. Kazayla vuruluyor" dedi.