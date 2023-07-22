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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de kayıp gazi ölü bulundu

        Büyükçekmece'de kayıp gazi ölü bulundu

        58 yaşındaki Ahmet Karayazı, kaybolduğu Büyükçekmece'de boş bir arazide ölü bulundu. Karayazı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli TIP Kurumu Morgu'na gönderildi. Akciğer kanseri hastası olan Karayazı'nın gazi olduğu öğrenildi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:11
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        Büyükçekme'de sabah saatlerinde gazi olduğu öğrenilen Ahmet Karayazı kayboldu. Yapılan arama çalışmalarının ardından Karayazı'nın cansız bedeni boş bir arsada bulundu.

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        Olay, 07.00 sıralarında Murat Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, askerliğini yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçiren ve gazi olan 58 yaşındaki Ahmet Karayazı'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Psikolojik sorunları da olduğu iddia edilen Karayazı'dan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

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        Polis ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmanın ardından Karayazı'nın cansız bedeni saat 18.00 sıralarında evine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulundu. 

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        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Karayazı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli TIP Kurumu Morgu'na gönderildi.

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        "AHMET KARAYAZI'NIN KAYBOLDUĞUNU TELEFONDA ÖĞRENDİM"

        Mahalle muhtarı Mahmut Demirkıran, "Saat 12.45'de hastanedeydim. Telefon geldi, 'Ahmet Karayazı kayboldu' diye. Sonra sayfamda ve whatsapp gruplarında paylaştım, 'Gazi Ahmet Karayazı kayıptır' diye. Arama yaptık, emniyet güçleri ile beraber güvenlik kamerası aramaları. En son 17.45'de başka bir kamera kaydı ile ölü olarak bulundu. Askerliğini yaparken, kendi asker arkadaşı vuruyor Ahmet abiyi. Kazayla vuruluyor" dedi.

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