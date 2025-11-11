Habertürk
        Büyükçekmece'de otomobilde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

        Büyükçekmece'de otomobilde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

        İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 04:21 Güncelleme: 11.11.2025 - 09:55
        Otomobilde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu yan yolda seyir halindeki otomobilde bulunan 4 arkadaş arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda araçtaki 1 kişi, silahla 3 arkadaşına ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        #Büyükçekmece
        #haberler
        #istanbul
